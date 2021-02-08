Очевидцы сообщили об аварии в 19:23. Фото: СОЦСЕТИ/ предоставлено Валерием Горелых

Вечером 6 февраля на трассе Нижние Серги – Арти произошла страшная авария, унесшая жизнь пяти человек. По данным свердловского управления ГИБДД, «десятка» выехала на встречную полосу, где в лобовую столкнулась с Skoda Rapid. От удара водитель и пассажиры отечественной легковушки погибли на месте, также скончался один из пассажиров иномарки.

Водитель Skoda и двое его пассажиров были госпитализированы в больницу с травмами. В полиции отмечают, причиной аварии могла стать наледь, образовавшаяся на дороге из-за холодов, которые пришли на место оттепели.

- Четверо погибших ехали в «ВАЗ-2110». Еще один - в Skoda, - рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. - Также в иномарке находились трое госпитализированных. Среди погибших граждане Башкирии Ададуров 1985 года рождения и Шаронов 1988 года рождения. Женщина, вероятно супруга, 1977 года рождения, еще один погибший Махмутов, и личность еще одного погибшего устанавливается.

Водителем ВАЗа оказался 32-летний Константин Шаронов. Согласно решениям Салаватского городского суда, он был дважды судим за хранении наркотиков без цели сбыта, а также был обязан выплатить 86 тысяч рублей страховой за аварию, которую он устроил на чужой машине.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

НАРКОТИКИ

Проблемы с законом начались у Константина в 2015 году, когда 22-летнего парня задержали со свертком запрещенного вещества, найденного в кармане куртки в особо крупном размере.

- Признать виновным Шаронова К.П в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. На основании статьи 73 УК РФ, считать назначенное Шаронову условным и установить ему испытательный срок в три года.

Вторая судимость по аналогичной статье пришлась на 2018 год, Константин был пойман с N-метилэфедроном в заднем кармане брюк. 8 ноября его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселения.

АВАРИЯ НА ЧУЖОЙ МАШИНЕ

Незадолго до второй судимости Шаронов проиграл суд «Росгосстраху» на 86 тысяч рублей. В решении говорится, что Константин устроил ДТП – житель Башкирии врезался в Mazda 3 на Renault Logan своего знакомого по фамилии Купцов.

Страховая подала иск к Шаронову с требованием покрыть затраты от аварии.

- Взыскать с Шаронова К.П. в пользу публичного акционерного общества страховая компания «Росгосстрах» в лице уфимского филиала сумму страхового возмещения в порядке регресса в размере 86 291,08 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд 2 788,75 рублей, - говорится в решении суда.

Что же до смертельной аварии под Нижними Сергами, то в полиции отмечают, что «десятка» ехала в сторону Екатеринбурга. На место трагедии выезжал врио начальника областного управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

За прошедшие выходные на дорогах Среднего Урала погибли 18 человек, в том числе две маленькие сестры, которые разбились на трассе Ивдель – ХМАО.

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