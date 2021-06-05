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Происшествия5 июня 2021 16:00

Следователи выяснят, почему убивший туристку на Урале рецидивист был отправлен под домашний арест без отслеживающих браслетов

Он смог сбежать, после чего совершил преступление
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Рецидивист нанес Анастасии Пыхтеевой несколько ножевых ранений, после чего забрал ее карточку с деньгами и палатку. Фото: с личной страницы Анастасии Пыхтеевой в социальных сетях

Рецидивист нанес Анастасии Пыхтеевой несколько ножевых ранений, после чего забрал ее карточку с деньгами и палатку. Фото: с личной страницы Анастасии Пыхтеевой в социальных сетях

История с гибелью 35-летней пермской туристки Анастасии Пыхтеевой может обернуться не только пожизненным сроком для ее убийцы — рецидивиста Алексея Еремеева. Как стало известно «Комсомольской правде»- Екатеринбург следователи заинтересовались, почему Еремеев, который ранее уже был трижды судим за разбои, изнасилование и кражу, и попавшись в четвертый раз в попытке насилия над ребенком, был отправлен не в СИЗО, а под домашний арест. Еремеев сбежал и вскоре убил встретившуюся ему в парке Оленьи Ручьи туристку. У нее он забрал карточку с деньгами и палатку.

- Следователи будут проверять, почему в ходе суда Еремеева отправили под домашний арест. Это может подпадать под статью о халатности, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – Кроме того, проверять будут ГУФСИН, которые должны были надеть на него отслеживающие браслеты. Но они этого не сделали.

В региональном ГУФСИН объясняли, почему Еремеев остался без отслеживающего браслета. Как сказали в ведомстве, у преступника было некое заболевание на ногах, которое не позволило надеть на него браслеты.

- Он раньше уже тоже был в бегах, прятался в этом же лесу и обморозил ноги. Начался некроз тканей, - объясняет источник «КП»-Екатеринбург. - Хотя его заболевание можно лечить и наблюдать в условиях тюремной больницы, судья приняла решение отпустить его под домашний арест. ГУФСИН должны были обеспечить Еремеева другими средствами слежения.

В Следственном комитете официально ситуацию с домашним арестом и побегом Еремеева прокомментировали так:

- Все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления (убийства женщины сбежавшим рецидивистом, - Прим. Ред.) будут устанавливаться в ходе следственных мероприятий.

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