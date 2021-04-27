Фото: СУ СКР по Свердловской области

Администрация Горноуральского городского округа выделила временное жилье Тамаре Щербининой. Женщина потеряла в пожаре пять детей, в огне погибли старшая дочь семьи Устьяна и четыре мальчика. Хозяйка частного дома и ее сожитель отделались ожогами и смогли спасти 4-летнего Ярослава и годовалую Варю. На днях Тамару выписали из больницы, а ее дети остаются в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В ближайшее время погорелица планирует вернуться к сыну и дочке в областной центр.

- У детей положительная динамика, но они пока остаются в больнице, - прокомментировали в региональном минздраве.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Продолжается допрос свидетелей и очевидцев. Причина пожара станет известна после заключения пожарно-технической экспертизы, которую проводит свердловский главк МЧС в Екатеринбурге. Она готовится в течение месяца, - рассказал «КП» руководитель следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила Вадим Белкин.

Деревянный дом на улице Рябинина сгорел дотла в ночь на 15 апреля. До этого семья Тамары состояла на учете в полиции, но потом была снята. Изначально сообщалось, что причиной пожара могла стать ветхая проводка или неосторожное обращение с огнем. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них сейчас отбывает срок в колонии.

Сама Тамара Щербинина считает, что ее дом могли поджечь.

- У нас в селе одна женщина состоит на учете за поджоги домов... Было такое дело, когда нас обокрали в мае месяце, я сообщила в полицию, написала заявление. Потом, участковый начал всех обзванивать, объезжать. И он к этой женщине приехал и спрашивает: "Вы у Тамары украли газонокосилку, пилу?". А она ему: "А что сразу на меня наговариваете?" А через какое-то время к нам домой пришла ее мать и говорит: "Что ты, Тома, говоришь, что моя дочь тебя обокрала?". А я же ничего и не говорила, - вспоминает Тамара.

Дом 1957 года постройки Тамара купила на материнский капитал. Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ / предоставлено родственниками семьи

- А еще у нас колеса начали протыкать, номера с машины пропали. Оказалось, это Сашка-дачник все делал. Участковый говорил, что его на полиграфе, якобы, проверяли, - рассказывала «Комсомолке» Тамара Щербинина.

Похоронить детей матери пока так и не удалось, останки малышей до сих пор находятся на экспертизах. Ожидается, что их передадут для погребения в течение 10 дней. Ранее свердловский уполномоченный по правам детей Игорь Мороков высказал готовность оказать помощь с организацией похорон.

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