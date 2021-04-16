Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ / предоставлено родственниками

В Екатеринбурге прооперировали полуторагодовалую Варю, которая едва не погибла в пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом. Ее брат Ярослав также находится в детской городской больнице № 9 с ожогами. Но сейчас жизни детей ничего не угрожает.

А на другом конце города в палате ожогового центра ГКБ № 40 находится их мама и хозяйка сгоревшего дома 31-летняя Тамара Щербинина. В одночасье она потеряла пять из семи детей и осталась без крыши над головой. Тамара лежит в одной палате со своим сожителем Павлом Тюриным, который также был в доме в момент ЧП. Навещать пациентов больницы запрещено из-за ограничений по коронавирусу, но в телефонном разговоре с «КП»-Екатеринбург Тамара рассказала подробности трагедии.

ДОМ РАЗВАЛИВАЛСЯ ИЗНУТРИ

14 апреля Тамара до позднего вечера помогала старшей дочке 8-летней Устьяне делать уроки. Девочка даже успела выучить два стихотворения. Устьяна попросила маму лечь спать с ней и двухлетним Русланом, Тамара согласилась. Посреди ночи женщина проснулась от запаха дыма.

- Я крикнула сожителю «Паша, дымом пахнет!». Он вскочил с кровати и побежал открывать дверь, но стало только хуже – огонь моментально охватил комнату, - вспоминает Тамара. Женщина постоянно делает паузы, и не может сдерживать слез. - Дети закричали, побежали, началась суматоха. Все было в дыму. Я быстрей-быстрей... Начала кричать: "Где вы маленькие?" А сама ничего не слышу, не вижу. Мне сейчас очень тяжело. Я на ощупь выбралась из комнаты...

- Почему вам не удалось вывести на улицу всех детей?

- Они испугались, стали бегать. Ничего не было видно в дыму. Я разбила окно, схватила 4-летнего Ярика, он спал у печки, и буквально выкинула его на улицу. Паша успел взять на руки полуторагодовалую Варю и выбежал. И в этот момент дом начал разваливаться изнутри. Если бы мы вовремя не выскочили, то тоже бы погибли... Мы же в тот вечер, с моей маленькой доченькой делали уроки. А в 22:00 часов они у меня уже все спали. Она мне два стихотворения рассказала, а потом спросила: "Мама, можно я с тобой буду спать?" И она легла ко мне в спальню. Там уже спал Руслан, ему два годика... Моя доченька, детки мои маленькие...Если бы я могла вернутся, я бы их обязательно спасла. А теперь моих ангелочков нет. (Плачет)

- Почему не успели спасти Устьяну и Руслана, с которыми находились в комнате?

- Все было в дыму. Я не могла их найти. Они как будто все попрятались куда-то… Когда дверь открылась, я увидела только Ярика. Паша схватил Варю, потому что в тот день они спали в одной комнате. Он очень ее любил.

Останки пятого ребенка нашли не сразу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Соседи утверждают, что Устьяна выбралась, но потом побежала обратно в дом спасать братьев. Это так?

- Не было такого. Мои ангелочки остались в доме навсегда…

ПОДЖОГ ИЛИ РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отрабатываются различные версии трагедии, в том числе и старая проводка и неосторожное обращение с огнем. Деревянный дом был построен в 1957 году.

- Как думаете, есть ли виновные в этой истории?

- Я думаю, да. У нас никогда не было проблем с проводкой. А камином мы не пользовались четыре дня. Его же дровами топить надо, а у нас солнечная сторона. У нас все новое было. Это чистая правда. Курить по ночам мы никогда не выходили. Я же с детьми постоянно была. Я думаю, что нас подожгли.

- Кто мог это сделать?

- Мне кажется... У нас в селе одна женщина состоит на учете за поджоги домов... Было такое дело, когда нас обокрали в мае месяце, я сообщила в полицию, написала заявление. потом участковый начал всех обзванивать, объезжать. И он к этой женщине приехал и спрашивает: "Вы у Тамары украли газонокосилку, пилу?". А она ему: "А что сразу на меня наговариваете?" А через какое-то время к нам домой пришла ее мать и говорит: "Что ты Тома говоришь, что моя дочь тебя обокрала?". А я же ничего и не говорила...

А еще у нас колеса начали протыкать, номера с машины пропали. Оказалось, это Сашка-дачник все делал. Участковый говорил, что его на полиграфе, якобы, проверяли. Но неужели он мог такое сделать? Не знаю...

От дома Тамары остались лишь ворота. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- У вас есть предположения, с чего мог начаться пожар?

- Мне кажется, что сначала загорелась пластиковая дверь, ведущая в гостиную.

- Силовики говорят, что вы состояли на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Это действительно так?

- После рождения пятого ребенка, к нам домой пришли сотрудники полиции с проверкой. В тот день ко мне приехала старшая сетра. Мы с ней открыли бутылку красного вина, налили по бокалу. Полицейские посчитали, что мы злоупотребляем алкоголем. Хотя я им показывала, что мы почти ничего не выпили. В 2020 году к нам пришли с повторной проверкой. Полицейские удостоверились, что все хорошо. Дети сыты, обуты. Тогда нас сняли с учета.

- Вы знаете, в каком сотоянии сейчас находятся Ярослав и Варя, которых удалось спасти?

- Да. Как только нас привезли в Екатеринбург, я попросила врачей позвонить в детскую больницу. Мне сказали, что с Яриком все хорошо. А Варе сделали операцию. Ей установили металлическую пластину в голову. Когда их выпишут я не знаю... Скажите это правда, что с ними все хорошо? Они будут жить? Я хочу их увидеть, но не знаю когда... Мне пока не говорят.

- А вас когда выписывают?

- Я пока ничего не знаю...

Родственники Тамары собирают деньги, чтобы купить ей временной жилье в селе Петрокаменское, что рядом с Бызово. Свердловский уполномоченный по правам детей Игорь Мороков уже заявил о готовности властей региона помочь семье с похоронами.

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