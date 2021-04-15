Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области/соцсети

Жуткий пожар в селе Бызово под Нижним Тагилом унес жизни пятерых детей. Сообщение о возгорании деревянного дома поступило ночью 15 апреля. К моменту, когда спасатели прибыли на место ЧП, кровля уже обрушилась. Двое взрослых с младенцем на руках и 4-летним мальчиком сумели выбраться самостоятельно. В огненной ловушке оставались еще пять детей.

Чуть позже огнеборцы нашли тела четверых малышей, еще один остается под завалами. Около 13:00 дня нашли тело пятого ребенка. По данным Следственного комитета Свердловской области в пожаре погибли: Устьяна, 2013 года рождения, Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения.

Чудом выжили 5-летний Ярослав и девочка Варя, которой всего несколько месяцев. Малышей с ожогами 8 и 10% доставили в больницу вместе с матерью. Сейчас за их жизни борются врачи.

СЕМЬЯ СОСТОЯЛА НА УЧЕТЕ В ПОЛИЦИИ

Как стало известно, в сгоревшем доме проживала многодетная семья – мать Томара Щербинина и ее семь детей, самым младшим нет и полугода. В полиции говорят, что семья долгое время состояла на учете в полиции и только недавно ее с учета сняли.

- Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретён на материнский капитал, - отметили в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Пострадавшие дети. Фото: соцсети

Информацию, что все дети от разных отцов подтвердили и родственники семьи. У 31-летней Томары двое старшеньких от первого брака, трое от второго мужа, а еще близнецы, которые родились в 2021 году от сожителя Павла. Он, кстати тоже в момент пожара был дома, но успел выбраться.

- Семья в целом нормальная. Вчера с ними разговаривала, все нормально было, трезвые, - рассказывает «КП»-Екатеринбург племянница матери детей Светлана Фалалеева. – Томара постоянно все покупала детям, они ни в чем не нуждались. Первый муж у нее умер, его насмерть сбил мотоциклист. Второй - сидит в колонии, а с третьим она в гражданском браке.

Ваня - Костя - Руслан - Ян, которого держит выживший Ярик. Фото: соцсети

Сожитель Томары и отец близнецов Павел работал на пилораме. Женщина не работала, сидела в декрете. Но как рассказали родственники, она планировала вместе с семьей перебраться в Нижний Тагил. Хотела устроиться продавцом.

Односельчане отзываются о Томаре также хорошо.

- Да знала хорошая девочка, временами была очень шабутной, но деток любила, - рассказывают о Томаре друзья детства.

ЭТО БЫЛ ПОДЖОГ?

В причинах пожара предстоит разобраться специалистам. Дом был старый, 1957 года постройки. Печь не так давно поменяли на новую. Следователи считают, что пожар мог возникнуть из-за плохой проводки.

Но родственники семьи рассматривают вариант поджога.

- Проводку меняли полгода назад. Возможно это был поджог. Не знаю, кому надо было поджигать, - добавила племянница матери детей. - Конфликтов у них ни с кем из соседей не было.

Отметим, СКР завел уголовное дело по факту гибели малышей, а прокуратура проводит проверку.