Фото: предоставлено пресс-службой СКР Свердловской области

Звонок о пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом поступил в МЧС 01:45 15 апреля. Сообщалось, что горит одноэтажный деревянный дом на улице Рябиновой.

В 01:52 спасатели были на месте. К этому времени здание уже было полностью охвачено пламенем огня, обрушилась кровля. Тут же стало известно, что в доме проживает многодетная семья, где семь детей и двое взрослых. Четыре человека, в том числе два ребенка, сумели выбраться из дома до прибытия пожарных. Еще пять детей оставались внутри.

Выжившим четырехлетнему Ярославу и трехмесячной Варе потребовалась медицинская помощь – их вместе с матерью доставили в больницу Нижнего Тагила. У малышей 10% ожоги.

Чудом удалось спасти двух малышей – мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10 процентами тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни. Тело одного из погибших детей пока не найдено.

В 02:20 пожарные локализовали пожар на площади 100 квадратных метров.

В 03:01 горение окончательно ликвидировали. Спасатели приступили к поиску оставшихся пострадавших под завалами. Нашли тела четверых, еще один ребенок остается под сгоревшими конструкциями.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Свердловской области

В ГУ МВД по Свердловской области назвали имена и возраст погибших ребят.

- По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна, 2013 года рождения. Мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения, - говорят в ведомстве.

Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело. На месте работают криминалисты. Сотрудники МЧС продолжают разбор конструкций.

По данным областной полиции, многодетная семья была ранее состояла на учете в полиции. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов. Один из них отбывает наказание в тюрьме. Сгоревший деревянный дом старый – 1957 года постройки. В МВД также сообщили возможную причину пожара.

- Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушений правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей на предмет выявления возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара. ЧП произошла примерно в 120 километрах от Нижнего Тагила. Назначена пожарно-техническая экспертиза, - отметил полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о пожаре под Нижним Тагилом, где погибли 5 детей. Пожар, который унес жизни, случился 15 апреля 2021 года в селе Бызово (подробнее)

Пять детей погибли в пожаре под Нижним Тагилом. Дом многодетной семьи сгорел дотла (подробнее)

Причины пожара в доме под Нижним Тагилом, где погибли 5 детей 15 апреля 2021. Что известно о причинах пожара в доме на Урале (подробнее)

Под Нижним Тагилом спасатели ищут пятерых детей, пропавших во время пожара в частном доме. Еще четыре человека доставлены в больницу (подробнее)