Пламя быстро охватило деревянный дом Фото: МЧС по Свердловской области

В селе Бызово Горноуральского городского округа сегодня ночью, 15 апреля, произошел страшный пожар. Загорелся частный дом на улице Рябиновая, в котором жила большая семья. Пламя быстро охватило деревянные конструкции. Двое взрослых с годовалым и трехлетним малышами успели покинуть помещение. Но в доме оставалось еще пятеро детей. Они не успели выйти - из-за сильного возгорания крыша дома обрушилась.

- В 01:45 поступило сообщение о пожаре. Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой - огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. В 02 :20 пожарные локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава. Соседи рассказали спасателям, что под завалами может находится еще один ребенок. Его поиски продолжаются. Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу.

К ситуации подключился глава региона Евгений Куйвашев. Он поручил Минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, на место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.