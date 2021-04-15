Спасатели ищут детей под завалами сгоревшего дома Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бызово Горноуральского городского округа в частном доме сегодня ночью произошел пожар. Четыре человека пострадало - двое взрослых и двое детей - 3 года и 1,3 года. Их с ожогами госпитализировали в больницу. Судьба еще пятерых детей остается неизвестной. Их сейчас под завалами сгоревшего дома ищут спасатели. К ситуации подключился глава региона.

- Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в селе Бызово Горноуральского городского округа. Минздраву поручено организовать медицинскую помощь пострадавшим, - рассказали в департаменте информационной политики.

Также там отметили, что Министерство общественной безопасности окажет все необходимое содействие в поиске детей. На место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.