Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бызово Горноуральского городского округа сегодня ночью, 15 апреля 2021 года, произошла страшная трагедия - загорелся частный дом на улице Рябиновая, в котором жила многодетная семья. Двое взрослых с годовалым и трехлетним малышами успели покинуть помещение. Но в доме оставалось еще пятеро детей. Они не успели выйти - пламя быстро охватило деревянные конструкции и крыша дома обрушилась.

- В 01:45 поступило сообщение о пожаре. Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой - огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами. Локализовать огонь пожарным удалось только спустя больше чем 30 минут. По данным спасателей, огонь во время пожара в частном доме под Нижним Тагилом 15 апреля 2021 года распространился на площади 100 квадратных метров. Все пять детей погибли. Их нашли под завалами обрушившегося дома.

Причины пожара в доме под Нижним Тагилом, где погибли пять детей 15 апреля 2021 года, сейчас выясняют дознаватели МЧС и силовики. Отрабатываются различные версии случившегося, в том числе и возгорание из-за ветхости проводки в доме и нарушения правил пожарной безопасности.

- Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас следователи и полицейские допрашивают свидетелей и анализируют характеризующую документацию в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся судебные экспертизы.