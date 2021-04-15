Пожар начался ночью 15 апреля. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

Число жертв в пожаре под Нижним Тагилом в селе Бызово 15 апреля увеличилось до пяти – все пострадавшие дети. Ранее спасатели сообщали о гибели четырех человек, еще один ребенок находился под завалами. Отметим, пожар случился ночью в частном доме, где проживала многодетная семья. Из горящего здания сумели выбраться четыре человека – двое взрослых, среди которых мать детей, и еще двое несовершеннолетних – мальчик и девочка.

- Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней 7 детей, из них 5 в результате пожара погибли. По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна, 2013 года рождения. Мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Чудом удалось спасти двух малышей – мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10 процентами тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД по Свердловской области.

Сейчас спасатели продолжают разбор сгоревших конструкции. Под завалами остается еще один ребенок – пятый пострадавший. Следователи уж завели уголовное дело о гибели пяти ребят.