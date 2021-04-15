В пожаре в селе Бызыво погибли пятеро детей. Выжили мать и двое ребятищшек. Фото: СУ СКР по Свердловской области / vk.com

Врачи Городской больницы №9 рассказали, в каком состоянии находятся двое детей, которые выжили в страшном пожаре под Нижним Тагилом. Напомним, пожар в селе Бызово произошел 15 апреля 2021 около 1:45 ночи в доме многодетной семьи. Там жила женщина и семеро ее детей. Тамара Щербинина успела выскочить на улицу вместе с месячной дочкой Варей и 4-летним маликом. Остальные пятеро ее детей погибли. Их тела пожарные доставали уже из-под завалов.

Выживших детей сначала доставили в больницу под Нижним Тагилом. А уже оттуда экстренно на вертолете перевезли в Екатеринбург. Дети попали в Городскую клиническую больницу №9.

Сейчас 4-летнего мальчика готовят к операции.

- Дети доставлены к нам без родителей. Все в сознании. Состояние одного оценивается, как тяжелое. У второго средней тяжести. Мальчика готовят к операции. Прогноз на лечение - благоприятный, - рассказал заместитель главного врача ДГКБ 9 по хирургии Араик Петросян.

В Министерстве здравоохранения Свердловскй области добавили, что состояние матери оценивается как средней тяжести.

Дом выгорел полностью. Фото: СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, что по версии следствия пожар в селе Бызово произошел из-за плохой проводки. А сама семья считалась, как "неблагополучная". При этом родные уверяют, что семья была нормальная. Жили не богато, но дружно. Сожитель Томары работал на пилораме. Это уже, кстати, третий муж женщины - они жили в гражданском браке (первый супруг погиб, второй сидит, - Прим. Ред.). Накануне пожара никто из супругов не употреблял спиртное. Родные также рассматривают версию о пожоге, но при этом говорят, что врагов у Томары не было.

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