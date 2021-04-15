Фото: СК по Свердловской области

После гибели в селе Бызово пяти детей во время пожара в частном доме в Горноуральском городском округе на 15 апреля 2021 года объявили траур.

- Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа, - сообщается на официальном сайте округа.

В администрации округа попросили спустить флаги Российской Федерации, на всех зданиях и сооружениях, где они есть, и объявила об отмене праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что страшный пожар произошел сегодня ночью. Пять детей, которые погибли, не успели выйти из горящего здания - на них обрушилась крыша. Тела из под завалов доставали спасатели. Двоим взрослым и двоим детям удалось выбраться из дома. Маму с двумя малышами сначала госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, а затем привезли в Екатеринбург. Сейчас им оказывают помощь в ДГБ №9.

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