Фото: СУ СКР по Свердловской области

Детей из села Бызово, которые выжили в пожаре, доставили в ожоговый центр ДГКБ №9 Екатеринбурга. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

- Состояние мальчика оценивается как тяжелое, у девочки состояние средней тяжести, - сообщили в минздраве региона.

Старый деревянный дом вспыхнул прошлой ночью, родители успели вынести из пожара двоих из семи детей. В огне погибли четыре мальчика и одна девочка.

- Мы обнаружили останки пятерых детей, но опознать сможем их только после генетической экспертизы, - рассказал «КП» Вадим Белкин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам родственников, не исключена и вероятность поджога. Но в числе приоритетных версий – неисправность проводки и старая печь.