Фото: СК по Свердловской области

После гибели пятерых детей в пожаре под Нижним Тагилом следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Трагедия произошла сегодня ночью, 15 апреля в селе Бызово Горноуральского городского округа в частном доме, в котором жила многодетная семья.

- В настоящее время следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует заместитель руководителя областного Следственного комитета, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Силовики осматривают место пожара, допрашивают свидетелей. Сейчас известно, что возможной причиной пожара стала ветхость электропроводки. Сгоревший дом построили в 1957 году, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал.

Проверку также организовала прокуратура региона. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и выяснят был ли оборудован дом пожарными извещателями.

Напомним, что из дома успели спастись четверо человек. Мама с двумя детьми получили ожоги, сейчас они находится в больнице.