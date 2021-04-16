Тело девочки удалось найти благодаря бдительности заместителя директора школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР закрытого города Лесного возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Речь идет об истории 12-летней девочки, которая покончила с собой 15 апреля.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в предсмертном видео она попрощалась с мамой и высказала опасения не сдать итоговую контрольную работу по математике. А еще через восемь минут записала прощальное голосовое сообщение в чате одноклассников в WhatsApp.

Близкие семьи наотрез отказались общаться с журналистами.

- Когда ты смотришь это видео, меня уже нет, - сказала школьница в предсмертном видео, которое отправила матери.

Изначально СК завел дело только о доведении до самоубийства. Однако позже выяснились новые обстоятельства трагедии. Перед смертью над девочкой надругались, об этом свидетельствует заключение эксперта.

Теперь информация «о сложной контрольной» кажется не более чем небылицей ребенка, который побоялся рассказать о гнусном преступлении.

- Тело девочки нашли в карьере. Утром ее пропажу заметили в школе. Первой в полицию позвонила заместитель директора Юлия Потапова. У девочки выявлены повреждения половых органов. С высокой долью вероятности, действия насильника довели ученицу 6А до самоубийства. Пока уголовное дело безфигурантное, - рассказал инсайдер «КП».

Карьер находится в двух километрах от Лесного. Фото: Сергей Новиков

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции отказываются комментировать случившееся.

Напомним, что в Екатеринбурге 15-летний мальчик свел счеты с жизнью после расставания с девушкой. Также в начале года в Березовском покончила с собой маленькая девочка, родители посчитали, что это следствие влияния аниме-игры. Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.

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