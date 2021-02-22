Алексей жил в Пионерском поселке. Фото: Яндекс панорама / читатель "КП"

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью ученик девятого класса гимназии № 35 Алексей Брагин (имя изменено – прим.ред.). Тело мальчика обнаружили родители, трагедия случилась 19 февраля. По словам знакомых Алексея, подросток был спокойным и уравновешенным. Единственной причиной, по которой он мог наложить на себя руки, все называют безответную любовь.

Несмотря на то, что вся страница во «ВКонтакте» завалена постами об аниме, японская культура, по мнению друзей погибшего, не влияла на психику мальчика.

- Обычный парень, любил в футбол играть, - рассказывают знакомые Алексея. – Но недавно его бросила девушка, а они с самого детства знакомы. Говорят, что она его унизила, засмеяла. Видимо, не выдержал.

После осмотра личных вещей Алексея следователи показали родителям его телефон. Из истории запросов браузера стало понятно, что мальчик принял решение не спонтанно. Официально в Следственном комитете не комментируют случившееся.

- У него последний запрос – «Сколько будет жить мозг после смерти человека». Все в шоке от случившегося, а в гимназии даже не поставили его портрет, хотя это обычная практика в таких случаях, - добавил друг Алексея.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что осенью 2019 года в Екатеринбурге скончалась 16-летняя девочка, которая стала жертвой суицидальной игры «Синий кит». По одной из версий, к этому мог быть причастен пранкер с Украины.

Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе. А в начале 2021 года в Березовском покончила с собой 10-летняя девочка.