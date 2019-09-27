2019-09-27T11:00:59+03:00
Происшествия

«Синий кит» вернулся: погибшая в Екатеринбурге школьница оказалась участницей группы смерти

Выяснилось, что весной аналогичным образом погибла другая ученица этой школы
Олег Галимов
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Карина была отличницей и играла в оркестре. Фото: СОЦСЕТИКарина была отличницей и играла в оркестре. Фото: СОЦСЕТИ
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Самоубийство 16-летней Карины Тимирязевой (имя ребенка изменено – прим.ред.) стало настоящим шоком для родителей девочки и ее одноклассников. На первый взгляд, кажется, что девочка свела счеты с жизнью из-за стресса и замкнутости. Но родственники уверены – всему виной группы смерти.

С таким заявлением в редакцию «Комсомолки» сразу после похорон обратилась тетя Карины.

- Не уберегли мы ребенка, - говорит в слезах женщина. – С начала учебного года она стала скрытной и молчаливой. Сейчас мы с родителями анализируем ее поведение в последнее время и понимаем, что к этому были все предпосылки. Особенно постоянные будильники на 04:20 утра. В это же время она наложила на себя руки. Она выполняла различные задания, эти кураторы отличные психологи и подавляют силу воли детей.

Тело девочки нашли на улице. Фото: СОЦСЕТИ

Тело девочки нашли на улице. Фото: СОЦСЕТИ

По словам женщины, Карина стала уже второй ученицей школы № 113, которая свела счеты с жизнью из-за групп смерти. Похожий случай произошел весной этого года, тогда погибла ученица пятого класса. Примечательно, что предсмертные записки девочек были практически одинаковыми.

- Мы проверили социальные сети Карины, но она удалила все переписки. Это одно из условий «Синего кита». Наша семья обратилась в Следственный комитет, возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства». Но вряд ли куратора найдут. Считаю, люди имеют право знать, что их детей убивают какие-то отморозки. Игра длится 50 дней, в течение которых участники должны выполнять различные задания, - добавила тетя школьницы.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать смерть ученицы десятого класса.

Школьница играла в суицидальную игру с середины лета. Фото: СОЦСЕТИ

Школьница играла в суицидальную игру с середины лета. Фото: СОЦСЕТИ

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ «КИТА»?

По словам эксперта Роскомнадзора Анны Бычковой, многие родители не осознают всей опасности, которую таит интернет.

- Существует два вида групп. Одни просто наполняются фотографиями, видео и аудиоконтентом, убеждающим, что жизнь бессмысленна, любовь безответна, предательство - обратная сторона дружбы и только смерть имеет значение. Другие могут реально раздавать задания нашим детям, внушая им уверенность в то, что по-настоящему счастливое существование откроется только в «тихом доме» - месте, куда эти наставники «пропишут» их после суицида, - объясняет Анна. - Опасны как те, так и другие, потому что могут поселить негативные мысли в голове ребенка. Дам самый элементарный совет: не пускайте ребенка в кровать с гаджетами. Просто забирайте телефон, планшет или отключайте до утра интернет, - продолжает Анна. - Установите такое правило. Даже не связывая его с опасными играми, объясните, что ночью ребенок должен высыпаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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