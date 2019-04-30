«Простите, что не оправдала ваших надежд»: в Екатеринбурге покончила с собой 11-летняя девочка

В Екатеринбурге очередная трагедия – на Уралмаше счеты с жизнью свела 11-летняя девочка Любовь Долгих (фамилия изменена – прим.ред.). Ее тело нашли под окнами дома № 80 на улице Уральских рабочих. Полиции и следователям не понадобилось много времени, чтобы понять, что признаков криминала в этой истории нет.

Как рассказали «Комсомолке» осведомленные источники в силовых структурах, девочка была отличницей, росла в полноценной благополучной семье вместе с родителями и старшим 14-летним братом.

ДОВЕЛИ ХУЛИГАНЫ

Удалось выяснить и то, что предшествовало трагедии. Около 16:00 школьнице написала мать и поинтересовалась, почему дочка ей не пишет после уроков. В ответе Люба рассказала, что недавно забежала домой, буквально спасаясь от 15-летних подростков, которые напали на нее во дворе.

Тот самый дом на Уралмаше. Фото: Google maps

– Они угрожали мне расправой, если я не отдам им деньги, - написала девочка по WhatsApp. – Меня ограбили, и я убежала в подъезд. Мамочка, мне очень страшно.

– Ты запомнила их лица, опознать сможешь? – спросила Любу мама. - Я этого так не оставлю, вечером пойдем писать заявление в полицию.

– Все произошло так быстро. Лица не запомнила, – ответила ей дочка.

Женщина не стала ругать дочь и написала, что скоро приедет домой, по пути заехав в магазин. Примерно в 18:30 мама девочки зашла в квартиру на 14 этаже, то почувствовала холод. Зайдя в комнату Любы, она увидела открытое настежь окно. К тому моменту на улице двое мужчин уже накрыли куртками бездыханное тело школьницы.

Помимо стандартной школьной программы Люба с ранних лет изучала английский язык. Именно этим можно объяснить прощальную записку, которая в переводе на русский звучит как:

– Простите, что не оправдала ваших надежд. Я люблю вас, – написала девочка зеленым фломастером на подоконнике за мгновение до смерти.

Кроме этого на прощание Люба оставила рисунок всей семьи. На нем изображены ее брат и родители, но сама она стоит вдали от них. По признанию матери погибшей, ее старшего сына раньше также посещали мысли о суициде.

ДЕВОЧКУ СПРОВОЦИРОВАЛА МАТЬ?

Показаниям матери не верит лучшая подруга погибшей Полина (имя изменено – прим.ред.). По ее версии, перед смертью Люба все же видела маму и сильно разругалась с ней.

- Она писала мне, что мама орет на нее и требует угомониться, - рассказала «КП» Полина. – Люба пригрозила матери, что покончит с собой, если та не прекратит орать, но ей не поверили. А что было дальше уже известно.

Сейчас страница девочки «ВКонтакте» наполняется соболезнованиями.

- Любонька, девочка кудрявая, что же ты наделала. Светлая память, ангелочек, - написала знакомая семьи.

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