2019-04-29T15:11:00+03:00
Происшествия

Последней ее видел боец MMA: на Урале покончила с собой 16-летняя школьница

Последние минуты жизни она провела на крыше заброшенного завода
Олег Галимов
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В Слественном комитете не комментируют трагедию. Фото: скриншотВ Слественном комитете не комментируют трагедию. Фото: скриншот
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В уральском городе Талица при странных обстоятельствах погибла 16-летняя Лионора Бутова (фамилия изменена – прим. ред). В день трагедии девочка приехала из родного поселка Троицкий к своему возлюбленному – Павлу. Пара уже несколько месяцев встречалась, несмотря на расстояние между населенными пунктами.

ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ

Ляна была звездой местного Дома творчества: выступала перед ветеранами, участвовала в конкурсах пения. Паша – юный качок, фанат Хабиба Нурмагомедова и как в следствии MMA. С раннего детства он занимается смешанными единоборствами и выступает на турнирах по всей Свердловской области.

- Она только с виду была тихоней, - рассказывает «Комсомолке» знакомая погибшей. – На самом деле она была очень вспыльчивой, и близкие к ней люди об этом знали. Возможно, она как раз искала такого парня как Паша, который бы мог совладать с ее непростым характером.

В тот роковой день Паша встретил Ляну на автобусной остановке, а в качестве места для прогулки был выбран заброшенный биохимический завод. Это излюбленное место для молодежи, где можно уединится, а если подняться на крышу, то открывается красивый вид. Именно там и произошла трагедия.

- Ходят слухи, что они разругались и Ляна начала шантажировать Пашу угрожая покончить с собой, но он не поддался на провокацию, - рассказывают подруги девушки. - А Ляна, понимая, что отступать уже некуда, все же исполнила задуманное.

На первый взгляд может показаться, что Паша типичный гопник, но большую часть времени парень посвящает спорту. Фото: соцсети

На первый взгляд может показаться, что Паша типичный гопник, но большую часть времени парень посвящает спорту. Фото: соцсети

КРИМИНАЛА...НЕТ?

Поняв, что подруга мертва Павел вызвал полицию. Прибывшим на место силовикам оставалось лишь вызвать похоронную службу и зафиксировать время смерти. Парня естественно забрали на допрос в отделение, но через час уже отпустили, поняли, что, скорее всего, он не причастен к смерти Ляны.

Эту фотографию с Ляной Паша выложил в ночь после ее смерти. В качестве подписи были лишь два смайлика. Фото: соцсети

Эту фотографию с Ляной Паша выложил в ночь после ее смерти. В качестве подписи были лишь два смайлика. Фото: соцсети

Официальные представители СУ СКР и главка МВД не комментируют произошедшее, а сам Павел боится, что, каким бы не было заключение экспертов, в Талице все будут считать его виноватым в гибели девушки.

- Мне и так все в городе «перемывают кости», - рассказал по переписке подросток. – Вы хотите, чтобы вся область желала моей смерти?! Не вижу смысла общаться с прессой, Ляну уже не вернуть.

После смерти художественный руководитель Ляны выложила в Сети видео, где девочка выступает на конкурсе чтецов.

- В память о Ляночке, - кратко написала на своей странице во «ВКонтакте» женщина.

Покончившая с собой уральская школьница занималась в доме творчества.Видео: Вконтакте (Галина Койнова)! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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