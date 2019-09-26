Покончившая с собой екатеринбургская школьница оставила предсмертную записку

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 16-летняя ученица 10 «Б» класса школы № 113 Карина Тимирязева (имя несовершеннолетней изменено – прим. ред.). Тело девочки ранним утром нашли прохожие, бездыханный труп лежал у многоэтажки по улице Ломоносова. Лишь через час в квартиру девочки постучали врачи «скорой» помощи.

- У вас окна на улицу выходят? У вас в семье есть дочь? – спросили медики, у порога квартиры на девятом этаже.

- Да, а что случилось? – ответила мама девочки.

- Проверьте ее комнату, - после этих слов женщина побежала проверить Карину, она была уверена, что дочка еще спит. Открыв дверь, она увидела пустую комнату и открытую настежь дверь.

Карина была отличницей, но не пользовалась популярностью у мальчиков. Фото: СОЦСЕТИ

На столе у компьютера лежала предсмертная записка, которую школьница оставила родителям.

- Простите, что я стала лишь вашим разочарованием. Я очень люблю вас, но мне пора. Может быть, мы еще увидимся. Ниже я написала пин-код от своей карточки, там все деньги, которые мне удалось заработать за лето, - написала Карина.

ОТЛИЧНИЦА БЕЗ ДРУЗЕЙ

Карина мечтала выучиться на экономиста и поэтому не ушла из школы после девятого класса в отличие от многих сверстников. Получив красный аттестат, она претендовала на золотую медаль после 11-го класса. Учителя считали ее лучшей на потоке, но друзей у Карины, как выяснилось, почти не было.

Карина росла в полной семье с младшим братом. Фото: СОЦСЕТИ

По словам одноклассников, о трагедии они узнали от директора.

- В школе она вела себя спокойно, - рассказывает «КП» друг погибшей. - Учителя ее очень любили, с девочками она хорошо общалась. Знаю, что у нее никогда не было парня, и она переживала из-за этого. Карина пошла в математический класс, но ей пришлось заниматься с репетитором, чтобы не отставать по профильным предметам. Даже не верится, что ее больше нет с нами. Видел ее недавно на «Кроссе нации», была веселая и позитивная.

Родители Карины говорят, что их дочь никогда не говорила им о своих переживаниях или мыслях о самоубийстве. Из-за перехода в математический класс у нее почти не осталось свободного времени: днем она была на уроках, а вечером занималась с репетитором или в музыкальной школе (девочка играла на гитаре).

По словам родителей, этим летом Карина работала в супермаркете, чтобы не просить у них карманные деньги. Фото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать смерть школьницы.