Фото: группа "ВКонтакте" "Сила Березовского в людях"/ СОЦСЕТИ

В Березовском обнаружили мертвой 10-летнеюю ученицы школы № 9 Алису Коваленко (имя изменено – прим.ред.). Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, тело девочки обнаружили случайные прохожие на улице Гагарина у дома № 17.

Известно, что девочка воспитывалась в полной семье: мать работает оператором на промышленном предприятии, а отец – индивидуальный предприниматель.

- Тело было направлено в морг Екатеринбурга на судебно-медицинскую экспертизу, - отмечает инсайдер «Комсомолки». – В квартире семьи изъяли мобильный телефон, ноутбук, тетради, а также записные книжки Алисы.

Местный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», но пока оно является бесфигурантным.

- Это обычная практика у следователей, в рамках расследования уголовного дела появляется возможность опросить не только родителей, но и близкое окружение, включая друзей и учителей, - добавил источник «КП».

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что осенью 2019 года в Екатеринбурге скончалась 16-летняя девочка, которая стала жертвой суицидальной игры «Синий кит». По одной из версий, к этому мог быть причастен пранкер с Украины.

Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.

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