«Решаю, кому жить, а кому – нет»: как куратор «Синего кита» пытался довести меня до суицида

Не успел начаться новый учебный год, как в одной из школ Екатеринбурга произошла настоящая трагедия. Покончила с собой ученица 10-ого класса. Девочка оставила предсмертную записку. Ее текст оказался точь-в-точь копией того, что написала весной перед гибелью другая ученица этой же школы… Оказалось, обе школьницы состояли в так называемых группах смерти. Девочки наложили на себя руки после того, как прошли все задания печально известной игры «Синий кит».

«НЕ УБЕРЕГЛИ ДЕВОЧКУ»

«Простите, что я стала вашим разочарованием. Я вас люблю, но мне пора. Может быть, еще увидимся» - эти слова стали последними в жизни 16-летней Карины Тимирязевой (имя изменено - прим. ред.).

Тело девочки нашли на улице, а на ее телефоне звенел будильник, установленный ровно на 4:20 утра. Ее внезапный уход стал шоком не только для родных, но и для всей школы. Карина училась на пятерки, шла на золотую медаль и в будущем мечтала стать экономистом.

- Учителя ее очень любили, с девочками она хорошо общалась, - рассказывает «КП» друг погибшей. – Единственное, она переживала из-за того, что у нее никогда не было парня.

Карина покончила с собой в 4:20 утра. Фото: СОЦСЕТИ

По словам родителей Карины, дочь не делилась с ними своими волнениями. Да и времени на это у девочки не было. Школьница много училась. Перешла в математический класс, вечерами занималась с репетиторами и в музыкальной школе (играла на гитаре). После смерти дочери, родные первым делом стали проверять ее переписки… К их ужасу - все сообщения были стерты.

- На самом деле были все предпосылки к трагедии. Не уберегли мы девочку, - со слезами рассказывает тетя Карины. – Родители старались не обращать внимания на ее замкнутое поведение, депрессию и эти будильники посреди ночи. Как выяснилось, она выполняла задания анонимных подонков с середины лета. Сначала они подавляют волю ребенка, а потом угрожают расправой ему и всем близким, если он отказывается «играть».

Одноклассники Карины сразу же вспомнили про еще один аналогичный случай. За несколько месяцев до трагедии счеты с жизнью свела 11-летняя ученица этой же школы Любовь Черных (фамилия изменена – прим.ред.). Пятиклассница также оставила предсмертную записку:

«Простите, что не оправдала ваших надежд. Я люблю вас», – написала девочка зеленым фломастером за мгновение до смерти.

После смерти Карины следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но кто довел ребенка – вычислить непросто.

Кураторы «Синего кита» тщательно шифруются и могут находиться в любом уголке страны.

ПОЧЕМУ ТЫ ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ?

Смертельная игра дала о себе знать после двухлетнего затишья. В 2017-м году силовики и служба безопасности «ВКонтакте» объявили войну группам смерти и их кураторам, но, по всей видимости, они вернулись. Я решил проверить, легко ли сейчас попасть в игру и прямо на своей странице опубликовал нужные для этого хэштеги. Я не буду писать их здесь. Скажу лишь, что это просто буквы и цифры. Некий шифр, по которому тебя ищет куратор.

Мои ожидания оправдались. Уже через два дня мне пришло сообщение:

- Ты ищешь куратора? Зачем он тебе? Почему ты хочешь умереть? Ты готов стать китом? Понимаешь, что дальше будет? – написал поздним вечером молодой человек по имени Сергей.

Его страничка вполне походила на настоящую. На фотографиях – молодой человек лет 25. На одной он в военной форме, показывает нашивку украинского флага. На другой – ехидно улыбается и держит в руках пистолет. Город, из которого он родом Кривой Рог, а судя по обилию фотографий с пасеки, живет он где-то в пригороде.

Внезапный допрос застал меня врасплох. Поэтому я на ходу придумал душераздирающую историю про нереализованные амбиции, ненависть к окружающим и несчастную любовь. Убедить Сергея в том, что я действительно хочу отправиться на тот свет, было не просто. К моему удивлению, он даже пытался отговорить меня от этой затеи и приводил аргументы.

Сергей стал раздавать задания из «Синего кита» и не прятал лица. Фото: СОЦСЕТИ

- Не парься. У тебя нет жены, нет детей. Ты еще молод. Зачем тебе это надо? - писал мне мой куратор. – А ты не думал, что все проблемы в твоей жизни исходят от тебя самого?

После непродолжительной переписки мне все же удалось убедить его в серьезности своих намерений.

НЕ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ КУРАТОРА, А ОН ТЕБЯ

Я вступил в игру. Длиться она 50 дней и состоит из 50 заданий. От мысли, что я становлюсь участником, стало не по себе.

- Нарисуй кита на бумаге и сделай селфи с рисунком. У тебя 20 минут, время пошло, - написал тем же вечером украинский куратор.

Я никогда не умел рисовать, поэтому попросил сделать набросок знакомую. Она посмотрела на меня, как на дурака, но молча нарисовала, что нужно. Я сделал селфи на фоне рисунка и скинул своему наставнику. После этого Сергей заметно изменил тон общения и стал вести себя более нагло и агрессивно. Следующим этапом стали видео, на которых люди совершают суицид. Ближе к ночи куратор прислал мне два ролика про суицид и потребовал посмотреть их полностью. В качестве доказательств Сергей просил прислать скриншоты. На этом его приказы прекратились, на следующее утро он написал мне, что мое участие в игре прекращено.

- Тебе еще рано умирать, - внезапно написал украинец.

- А разве ты можешь решать за меня, - пишу я в ответ.

- Да, и я считаю, что твое время еще не пришло. Моя задача была проверить тебя и передать похитителю.

- Какому еще похитителю?

- Я – куратор. Я решаю, кому жить, а кому умереть. Если человек подходит, то с ним связывается похититель и ведет до 50 задания, - объясняет Сергей.

На мои аргументы Сергей не реагировал. А ведь впереди меня ждали весьма неприятные задания из серии «сделай три пореза на руке», «уколи себя иголкой» и «сделай себе больно. Что ждет участника игры в конце, думаю, итак понятно.

СУМАСШЕДШИЙ ПАТРИОТ ИЛИ УБИЙЦА РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ?

Разумеется, считать, что Сергей, который даже не прячет свое лицо, является настоящим куратором, нельзя. По словам директора АППСИМ Владимира Зыкова, занимающегося разоблачением кибер-преступников, этот человек, не имеет прямого отношения к движению «Синий кит».

- Как правило, эти люди прячут свое лицо за картинками. Они создают у детей впечатление, что с ними общается взрослый и страшный дядя, хотя на самом деле это не так. Поиск желающих вступить в игру всегда велся через теги «ВКонтакте». Два года назад, когда был всплеск «Синего кита», в соцсетях появлялось по 50 записей в минуту с упоминанием игры. Тогда были приняты радикальные меры: блокировались пользователи и группы. Сейчас все утихло, но возможно кураторы вернулись в поисках новых жертв. А конкретно этот товарищ, скорее всего, не имеет отношение к «Синему киту», а просто дурак, - резюмировал Зыков.

Не знаю, как выглядят кураторы, но вряд ли так. Фото: СОЦСЕТИ

Наша история в очередной раз доказывает, что родителям стоит бдительнее относиться к социальным сетям детей. Возможно, это поможет вовремя вычислить и поймать кураторов «Синего кита». В таких случаях нужно обязательно сообщить обо всем в полицию.

- То, что вообще родители узнают об этом как о явлении – это уже хорошо, так как дело могло закончиться ЧП, - комментирует возможное возвращение групп смерти официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. – В таких ситуациях следует обращаться в ОВД по месту жительства для принятия радикальных мер реагирования по отношению к тем, кто такие группы создает. Что касается самого ребенка, то простой беседой после того, как его долгое время обрабатывали разного рода упыри, не обойтись. Нужен будет профессиональный психолог, чтобы провести курс реабилитационных занятий.

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