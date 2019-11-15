«Их гнобили родители и одноклассники»: после смерти школьниц в Красноуфимске следователи завели дело о доведении до самоубийства

После трагедии на переезде Красноуфимск - Зюрзя, где погибли две школьницы, следователи завели дело о доведении до самоубийства. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по пунктам «а», «в» части второй статьи 110 УК «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица», - отметили в ведомстве.

Также подтвердилась информация о том, что девочки учились в седьмом и девятом классах. Кроме того в их школах была превышена допустимая нагрузка на педагогов-психологов. Теперь в качестве профилактики учителя будут использовать сервис Gerda Bot, осуществляющий мониторинг страниц детей во «ВКонтакте» на наличие:

- вовлечения в суицидальные игры «Синий кит», «Розовый пони»;

-вовлечение в опасные группы: зацепинг, руфинг и т.д; - интерес к криминальной культуре А.У.Е. ; - просмотр депрессивного контента;

Погибшая ученица 7 класса. Фото: читатели "КП"

По словам учеников школы, где училась одна из девочек, погибшие часто подвергались насмешкам со стороны сверстников.

- Они были замкнутыми, общались только между собой. Их постоянно гнобили родители и одноклассники, - рассказали «Комсомолке» дети.

Скоро прокуратура проверит и другие школы уральской глубинки, чтобы удостоверится в качестве работы психологов. А вот переезд, где погибли дети, уже стал более безопасным – там установили пешеходный переход и плакаты, предупреждающие об опасности.

Ранее мы писали о том, что однокашников девочек проверяли на причастность к группам смерти. К слову, в начале осени из-за влияния «Синего кита» погибла 16-летняя школьница.

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