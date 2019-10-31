«Из-за двух идиоток мы должны страдать?!»: после гибели школьниц в Красноуфимске массово проверяют детей на группы смерти

- Меня сегодня к директору вызывали! Завтра ждут с родителями и объяснительной, почему я во «ВКонтакте» состою в группе, где пишут про суицид. Что за люди?! Мой отец даже не знает, что такое соцсети и чем я в них занимаюсь, а после такого захочет сдать меня в детдом, - иронично, но все же с возмущением рассказывает одна из учениц школы в Красноуфимске.

Жизнь маленького городка на западе Свердловской области омрачила страшная трагедия – двух школьниц насмерть сбил грузовой поезд.

- Это такой бред, - рассказывает «КП» знакомый одной из погибших. – Почему из-за двух идиоток должны страдать все остальные. Теперь нас поголовно проверяют на группы смерти. Не город, а сериал целый!

«СИНИЙ КИТ» В УРАЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ?

Версия о том, что 16-летняя Оля и 14-летняя Аня (имена детей изменены – прим.ред.) подверглись влиянию кураторов групп смерти, не лишена смысла. Только этой осенью стало известно о смерти двух школьниц из Екатеринбурга, которые «играли» в знаменитого «Синего кита».

По словам школьников из Красноуфимска, за несколько часов до смерти девочки удалили свои страницы в соцсетях. Согласно «регламенту» «Синего кита», одним из последних заданий является удаление переписки с куратором.

Погибшая ученица седьмого класса. Фото: предоставлено читателями

- Проверка детей на группы смерти и прочие опасности в социальных сетях входят в профессиональные обязанности классных руководителей, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в отделении ПДН Красноуфимска. - Мы так же проверяем детей состоящих на учете, поэтому это не экстренная мера, а рядовая ситуация. Родителям мы также рекомендуем обратить внимание на социальные сети детей. Что касается погибших девочек, то ранее они не попадали в поле зрение полиции и не состояли на учете.

Расследованием трагедии занимается Приволжская транспортная прокуратура, но пока в надзорном ведомстве лишь кратко отвечают:

- Девочки переходили железную дорогу в неустановленном месте.

В школах города объявили траур и отменили дискотеки.

НЕУДАЧНОЕ СЕЛФИ ИЛИ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ ТАБАКА

Несмотря на то, что дети не придают особого значения внезапной проверке страниц «ВКонтакте», родители бьют тревогу. После недавнего материала о трагедии, с нашей редакцией связалась мама одной из учениц, чья дочь училась в одной школе с погибшей Аней.

Обеспокоенная женщина поведала сразу три версии случившегося. Разумеется, что эти предположения лишь часть того, что пишут в родительских чатах. Сейчас все пытаются докопаться до истины. А как иначе, ведь для городка с населением в 38 тысяч гибель девочек на железной дороге стала происшествием мирового масштаба.

- Основная версия – неудачная попытка селфи. Якобы девочки стояли не на путях, а между ними. Они видели приближающийся поезд, но думали, что в безопасности. Вроде как состав зацепил и протащил их. Олю разрубило пополам, а за жизнь Ани еще несколько часов боролись врачи. Вторая версия – употребление снюса (измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время).

За этот год в Красноуфимске погибло уже четыре ребенка. Родители не исключают причастность к этому групп смертиФото: Александр ГЛУЗ

По словам руководителя фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, употребление снюса категорически запрещено детям и может вызвать временное головокружение.

- Со снюсом эффект точно такой же, как при курении сигарет. Никотина там не меньше. Не стоит думать, что раз нет дыма, то это безопасно. Сейчас это новый тренд, как вейпы пять лет назад. Продавать детям такой товар незаконно, - отметил Жуков.

Сейчас убитые горем родители погибших девочек готовятся к похоронам и ждут решения следователей. Если правоохранительные органы все же найдут след «Синего кита» в этой истории, то вполне вероятно возбуждение уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства».

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