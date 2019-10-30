2019-10-30T11:17:55+03:00
Происшествия

«Это трагедия для всего города»: свердловский омбудсмен – о погибших на железной дороге школьницах

После наезда грузового поезда в Красноуфимске скончались ученицы седьмого и девятого классов
Олег ГАЛИМОВ
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Девочки не состояли на учете в ПДНДевочки не состояли на учете в ПДНФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский омбудсмен Игорь Мороков подключился к расследованию гибели двух школьниц из Красноуфимска, которые вечером 29 октября попали под колеса грузового поезда. От удара одна из девочек скончалась на месте, вторая – умерла в больнице.

Обстоятельства трагедии выясняет Приволжская транспортная прокуратура.

- В 19 часов 19 минут местного времени в дежурную часть поступило телефонное сообщение от дежурного по станции Красноуфимск о том, что на 1438 км пикет 9 перегона Красноуфимск – Зюрзя грузовым поездом сбито двое несовершеннолетних. В ходе проверочных мероприятий установлены личности двух школьниц городского округа Красноуфимск, 2004 г.р. и 2006 г.р. Младшая из потерпевших скончалась на месте, вторая была госпитализирована, но скончалась в реанимации, - сообщили в надзорном ведомстве.

По словам омбудсмена Морокова, аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит свою проверку.

- Безусловно, это трагедия для всего города. Органы ПДН уже установили личности погибших, собирают характеристику их семей. Работаем корректно и аккуратно, выясняем, что это за девочки и чем они занимались. При этом не мешаем работе следственных органов, - отметил в разговоре с «КП» Мороков.

Эту фотографию нам предоставили знакомые погибших. На фотографии Оля и Аня отмечены белым. Фото: предоставлено учениками школы Красноуфимска

Эту фотографию нам предоставили знакомые погибших. На фотографии Оля и Аня отмечены белым. Фото: предоставлено учениками школы Красноуфимска

Погибшими оказались ученица 7 класса Ольга Медеведевских (имена детей изменены – прим.ред.) и ее подруга из 9 класса Анна Микова. Как рассказали однокашники девочек, в день смерти они приходили на занятия, а после уроков ушли гулять.

- Их видели стоящих в обнимку на путях, - делятся знакомые девочек. – Еще днем они выложили совместные фотографии из школы, но потом почему-то удалили их. Оля умерла сразу, а Аня еще несколько часов провела в реанимации. Ребята видели, как она истекала кровью. Пыталась что-то сказать, но вместо этого лишь хрипела. Никто не решился оказать первую помощь, боялись навредить.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах сообщил, что школьницы не состояли на учете в ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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