Стояли в обнимку посреди путей: на Урале поезд насмерть сбил двух школьниц

Вечером 29 октября в Красноуфимске две несовершеннолетние девушки попали под грузовой поезд. Как рассказали «Комсомолке» в Приволжской транспортной прокуратуре, трагедия произошла в 19:30 на перегоне Красноуфимск-Зюзря.

Одна из школьниц скончалась на месте, вторая - скончалась в больнице.

- Устанавливаются обстоятельства ЧП и их личности, - рассказывают представители транспортной прокуратуры. – Девушки переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

В прокуратуре также отметили, что ранее на этом переезде подобных происшествий не было.

По словам учащихся местной школы, во вторник девочки были на уроках. Погибшими оказались ученицы 7 и 9 классов.

- Говорят, что их видели стоящими в обнимку посреди железнодорожных путей. После столкновения одна из них пыталась что-то сказать, но захлебывалась кровью. Никто не решился оказать ей первую помощь, боялись сделать еще хуже. Потом мы узнали, что она скончалась в больнице, - рассказывают знакомые девочек.