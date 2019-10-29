Вторая школьница, попавшая под грузовой поезд на Урале, скончалась в больнице

29 Окт. 23:18 2019-10-29T23:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторая школьница, попавшая под грузовой поезд в Красноуфимске, скончалась в больнице. Об этом «Комсомолке» рассказали друзья девочек.

Погибшими оказались ученицы 7 и 9 классов.

- Во вторник они были в школе, а потом ушли гулять. Говорят, что их видели стоящими в обнимку посреди железнодорожных путей. После столкновения одна из них пыталась что-то сказать, но захлебывалась кровью. Никто не решился оказать ей первую помощь, боялись сделать еще хуже. Потом мы узнали, что она скончалась в больнице, - рассказывают знакомые девочек.

Сейчас обстоятельства трагедии выяснят Приволжская транспортная прокуратура.

- Устанавливаются обстоятельства ЧП и их личности, - рассказывают представители транспортной прокуратуры. – Девочки переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU