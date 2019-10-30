Прокуратура подключилась к расследованию гибели школьниц под Красноуфимском

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-30T10:22:52+03:00

Девочкам было по 13 и 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочкам было по 13 и 15 лет

Изменить размер текста: A A

Краснофимская транспортная прокуратура взялась проверить трагедию, которая произошла накануне вечером на жд путях.

На 1 438-м километре девятого перегона Красноуфимск – Зюрзя грузовой поезд сбил двух школьниц 15 и 13 лет. Одна из девочек погибла на месте, вторая скончалась в реанимации через пару часов.

- Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности движения жд-транспорта. Это делается для того, чтобы установить и устранить причины и условия, способствующие данному происшествию, - сообщили в транспортной прокуратуре Красноуфимска.

«Комсомолке» удалось поговорить с друзьями девочек, которые рассказали, что накануне днем видели их в школе, на уроках.

ИСТОЧНИК KP.RU