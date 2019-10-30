Прокуратура подключилась к расследованию гибели школьниц под Красноуфимском
Краснофимская транспортная прокуратура взялась проверить трагедию, которая произошла накануне вечером на жд путях.
На 1 438-м километре девятого перегона Красноуфимск – Зюрзя грузовой поезд сбил двух школьниц 15 и 13 лет. Одна из девочек погибла на месте, вторая скончалась в реанимации через пару часов.
- Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности движения жд-транспорта. Это делается для того, чтобы установить и устранить причины и условия, способствующие данному происшествию, - сообщили в транспортной прокуратуре Красноуфимска.
«Комсомолке» удалось поговорить с друзьями девочек, которые рассказали, что накануне днем видели их в школе, на уроках.
ИСТОЧНИК KP.RU