В СКР пока не комментируют ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью ученик гимназии № 35. По данным источника «КП», суицид стал следствием безответной любви. Тело подростка нашли в Пионерском поселке.

- Он признался в чувствах знакомой, но девушка сказала «нет», - объясняет причины трагедии инсайдер.

Напомним, что осенью 2019 года в Екатеринбурге скончалась 16-летняя девочка, которая стала жертвой суицидальной игры «Синий кит». По одной из версий, к этому мог быть причастен пранкер с Украины.

Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе. А в начале 2021 года в Березовском покончила с собой 10-летняя девочка.