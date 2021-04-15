Полиция начала искать девочку после того, как та не пришла в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Свердловской области Лесном нашли труп 12-летней девочки. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых кругах, ученица школы № 67 свела счеты с жизнью.

Первой тревогу забила директор образовательной организации, когда шестиклассница не пришла на занятия. О пропаже Светы (имя изменено – прим.ред) сразу же сообщили в полицию.

- Около 13:00 тело нашли в районе заброшенного карьера, что в двух километрах от поселка Горный. Девочка воспитывалась в благополучной семье и на учете в ПДН не состояла, - отмечает инсайдер «КП».

Позже выяснилось, что в 08:50 девочка прислала маме прощальное видео. В нем она рассказывает, что боится не сдать итоговую контрольную по математике.

- Когда ты смотришь это видео, меня уже нет, - сказала школьница.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по второй части статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). Пока оно безфигурантное. Знакомые семьи подтвердили факт трагедии, но отказались комментировать случившееся.

- Не трогайте мать, у нее огромное горе. Ей сейчас не до интервью, - ответила знакомая семьи.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Екатеринбурге школьник покончил с собой после того, как мама забрала у него вейп. А ученик лицея свел счеты с жизнью после ссоры с матерью. Также в конце марта в Полевском родители обнаружили тело 16-летнего сына.