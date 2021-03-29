Дождался, когда отец уйдет в магазин: в Полевском покончил с собой 16-летний парень

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Фото: СОЦСЕТИ

В Полевском следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после смерти 16-летнего ученика школы № 8. Как рассказал «Комсомолке» инсайдер, тело мальчика в квартире нашел его отец. Мужчина вызывал скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетнего.

- Подросток дождался, когда отец уйдет в магазин. По словам родителей, сын был замкнутый и не общительный. На учете у психиатра и нарколога не состоял, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что в Новоуральске с собой покончила 16-летняя школьница.