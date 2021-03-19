«Леня вернись, мне без тебя плохо»: в Свердловской области 16-летняя школьница покончила с собой из-за несчастной любви

Школьница воспитывалась в неполной семье. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

В Новоуральске свела счеты с жизнью 16-летняя ученица школы № 48 Валерия (имя изменено – прим.ред.). Как рассказал «Комсомолке» источник знакомый с ситуацией, тело девушки обнаружила вечером 18 марта квартире на улице Мамина - Сибиряка ее мама. Женщина вызвала скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетней.

В комнате Валерии была найдена предсмертная записка. По словам друзей погибшей, она была адресована лучшему другу девушки, в которого она была влюблена.

«Леня вернись, люблю, любимый, мне без тебя плохо, тебя не хватает, прости», - говорится в записке.

Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

Валерия воспитывалась в неполной семье без отца. Материалы проверки полиция направила в местный следственный отдел СК. Официально силовые структуры данный инцидент не комментируют.

Напомним, что в феврале этого года в Березовском 10-летняя школьница покончила с собой. По одной из версий, это могло произойти из-за пагубного влияния аниме-игры.

Школьницу нашли мертвой около пяти часов вечера. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»

А осенью 2019 года в Екатеринбурге скончалась 16-летняя девочка, которая стала жертвой суицидальной игры «Синий кит». Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.

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