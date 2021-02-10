Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»

В городе-спутнике Екатеринбурга Березовском продолжается расследование смерти 10-летней Алисы Коваленко. Девочка воспитывалась в благополучной семье, известно, что четыре года назад ее отец стал индивидуальным предпринимателем – зарабатывал на грузоперевозках. От дома на улице Гагарина до школы № 9 пять минут ходьбы. Трагедия стала полной неожиданностью для всего района.

СУИЦИД ПОМОЛОДЕЛ

Чтобы выяснить все обстоятельства, следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Однако в подавляющем числе случаев дела так и остаются бесфигурнатнтыми, а потом закрываются в виду отсутствия состава преступления.

- Это обычная практика, в случае с несоверш