Проверкой трагедии занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 15 ноября в Пионерском районе Екатеринбурга произошло ЧП, унесшее жизнь 11-летнего мальчика. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе, причиной смерти школьника стал суицид.

- Мама нашла у сына вейп (электронную сигарету. – Прим. Ред.) и забрала его. Ребенок из-за этого сильно расстроился. И пока его мать ненадолго отлучилась на кухню, совершил самоубийство, - рассказал наш собеседник.

Также он добавил, что семья ребенка благополучная, а ЧП произошло в 16-этажном доме на Учителей,10.

Информацию о гибели мальчика подтвердили в пресс-службе регионального СК.

- Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.