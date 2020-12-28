В Екатеринбурге 16-летний школьник, учащийся в лицее номер 100, совершил самоубийство. Поводом к нему стал конфликт с матерью из-за плохой учебы.ЧП произошло в воскресенье, 27 декабря, в восьмиэтажном доме на улице Победы.- Мама узнала, что у школьника есть неуспеваемость по учебе, высказала сыну по этому поводу претензии. Между ними вспыхнул конфликт. После этого сын ушел к себе в комнату, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.Когда мать решила зайти в комнату к сыну, то увидела, что парень совершил суицид.Как уточнил наш собеседник, семья являлась благополучной и на учете в ПДН не состояла.По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по второй части статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). Пока оно безфигурантное.Напомним, недавно мы писали о том, что в Екатеринбурге школьник покончил с собой после того, как мама забрала у него вейп.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.