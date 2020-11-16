Проверкой трагедии занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне екатеринбуржцев шокировала новость о смерти 11-летнего школьника. Мальчик решил свести счеты с жизнью после того, как мама забрала у него вейп. Об этом «Комсомолке» рассказал осведомленный источник.

«КП-Екатеринбург» поговорила с педагогом, хорошо знавшим Виктора (имя изменено), чтобы понять, что толкнуло ребенка на роковой шаг.

Парень учился в гимназии, расположенной в Пионерском районе. Там мальчика характеризуют хорошо. Да, у парня по отдельным предметам бывали «тройки», но в целом с успеваемостью у него проблем не было.

- Хороший мальчик. Помимо учебы занимался баскетболом. Со сверстниками отношения были нормальные, каких-то конфликтов не было, - делится с «КП» один из учителей.

Педагог вспомнила о недавнем инциденте в школе, участником которого стал Виктор.

- Один из учеников скинул классному руководителю видео. На нем группа школьников курила вейп. Среди них был и Виктор, - рассказывает учитель.

Классный руководитель показала видео маме школьника. Но сын уверил женщину, что не курил, а просто стоял рядом с ребятами, которые это делали.

- Думаю, причина суицида могла крыться в том, что мальчику стало очень стыдно - он понял, что вскрылся его обман, видимо, боялся, что мама ему больше не будет верить. Ведь после того, как ей показали то видео, она поверила ему, а не учителям. А тут мама почувствовала у него в комнате запах вейпа, а потом еще и нашла эту самую сигарету… Он был очень ответственный ребенок. Видимо, сильно переживал.

Сейчас следственный отдел СКР по Кировскому району Екатеринбурга проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

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