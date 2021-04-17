Девочка вела замкнутый образ жизни и не вела социальные сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Если ты смотришь это видео, то меня уже нет», - это последние слова Светы Петровой (имя изменено – прим.ред.), которые услышала ее мама.

В 08:52 утра 15 апреля школьница из закрытого свердловского города Лесного отправила прощальное видео своей матери. А еще через восемь минут – записала голосовое сообщение для одноклассников и направила его в чат в WhatsApp. В своем обращении девочка заявила о боязни провалить итоговую контрольную по математике, но в такое верилось с трудом.

Дети сообщили о страшном оповещении учительнице, та сразу же побежала к директору. В школе понимали, что счет идет на секунды и сразу же бросились звонить в полицию. Весь личный состав местного ОВД был поднят по тревоге, силовики бросили все силы на поиски девочки.

К сожалению, найти Свету удалось лишь через четыре часа в заброшенном карьере, что в двух километрах от Лесного. Девочка была мертва. Следственный комитет, как обычно бывает в таких случаях, возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но самое страшное выяснилось после осмотра тела в морге.

Карьер, где Света покончила с собой. Фото: Сергей Новиков

Судмедэксперты обнаружили на теле школьницы травмы, указывающие на изнасилование. В распоряжении «Комсомолки» есть перечень повреждений, которые зафиксировали эксперты. Мы не будем их публиковать по этическим соображениям.

- Все указывает на то, что девочка стала жертвой надругательства незадолго до смерти, - рассказывает источник «КП» в силовых структурах. – На данный момент у следствия в приоритете версия о том, что Света свела счеты с жизнью после изнасилования. Она так и не смогла сообщить о случившемся своей семье.

Сыщики уголовного розыска совместно со следователями СК опрашивают ближайший круг общения погибшей – родителей, соседей, одноклассников. Расследование осложняется тем, что девочка была довольно замкнутой и не вела социальных сетей.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции отказываются комментировать случившееся.

Напомним, что в начале года в Березовском покончила с собой маленькая девочка, родители посчитали, что это следствие влияния аниме-игры. Кроме этого в Красноуфимске две подружки свели счеты с жизнью из-за травли в школе.

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