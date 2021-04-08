26 декабря пара расписалась в ЗАГСе Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Монеточка, она же 22-летняя Елизавета Гырдымова, поразила поклонников своей историей любви. Накануне исполнительница опубликовала в своем Instagram сборное видео со свадьбы. Фанаты пришли в восторг от истории знакомства Гырдымовой с Виктором Исаевым. Пара расписалась 26 декабря в ЗАГСе Сочи.

- Мы были лучшими друзьями четыре года. Но что-то пошло не так, - рассказывает Монеточка.

Многие комментаторы пришли к выводу, что история певицы наглядно показывает – дружбы между мужчиной и женщиной не существует.

- Чувак вырвался из френдзоны! Он избранный! – пишут поклонники.

- Многоходовка любой девушки!

- Парень, который смог.

- Жаль не за Нойза вышла, - пишут в комментариях.

Биография певицы Лизы Монеточки начиналась на Урале. Будущая звезда появилась на свет в Екатеринбурге 1 июня 1998 года в семье строителя и турагента. Родители сразу увидели, что их дочь - творческий человек, поэтому отправили ее школу № 32 с углубленным изучением литературы, ИЗО, музыки и других гуманитарных предметов. Она закончила девять классов и решила продолжить обучение в СУНЦ УрФУ - одном из самых перспективных учебно-научных центров страны. Кстати, тогда журналисты “Комсомолки” побывали в гостях у будущей звезды и узнали, как она проводит свободное время.

Пара живет в частном доме в горах Сочи. Фото: Instagram

Еще в детстве Лиза вовсю писала стихи и играла на музыкальных инструментах, но не думала, что будет всерьез заниматься музыкой. Только в старших классах она начала сочинять песни, придумала псевдоним Монеточка (Лизавета-Монета рифмуется, - поясняла она “Комсомолке”) и стала выкладывать записи своего творчества в соцсети.

Примечательно, что в 2019 году Монеточка должна была выйти замуж за блогера Егора Лоскутова. Но в последний момент торжество пришлось отменить. После расставания Монеточка не общается с Лоскутовым.

- У меня было колечко на пальчике. И, на самом деле, я очень этого хотела. У меня было внутреннее ощущение, что с этим белым платьем и кольцом в мою жизнь придет счастье. Но, когда дело дошло до свадьбы, я очень испугалась и почувствовала, что меня все это напрягает, что я совершенно к такому не готова. Я очень рада, что мы все отменили, иначе бы я сбежала в день свадьбы. Этот мальчик ворвался в мою жизнь как принц на белом коне. Подарки, развлечения, решение всех вопросов, - призналавалась певица в интервью Юрию Дудю.

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