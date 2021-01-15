- Вы приглашены на нашу свадьбу, - объявила Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) в своем Instagram, где поделилась видео с торжества.Певица вышла замуж за своего продюсера и звукорежиссера Виктора Исаева 26 декабря. Новость, что 22-летняя исполнительница теперь жена стала для поклонников неожиданностью. Лиза только выложила фотографию обручальных колец с подписью «вышла замуж» и долгое время не раскрывала подробностей. И вот спустя чуть меньше месяца девушка поделилась своим видеоблогом со дня регистрации брака в ЗАГСе города Сочи.- Наша свадьба не похожа на концовку сказки «Дисней», не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Инстаграм-селебрити... она только наша, - анонсировала видео певица.И действительно, свадьба Лизы и ее избранника Виктора не была пышной. На регистрации присутствовали только будущие супруги: ни родных, ни друзей. Казалось бы, молодые и вовсе пробегали мимо ЗАГСа, когда решили зарегистрировали. невеста в простеньком платье и куртке, жених в растянутом свитере и джинсах. Но нет.- Как трудно пожениться в наше время. Если бы вы знали, как долго мы подавали заявление, - признается Елизавета, пока они вместе с Виктором ждут своей очереди.- Вы бы не удивились, что мы…. Передумали. Но мы не передумали, - шутит над невестой жених.- Дурак, - грозит ему кулаком улыбающаяся Лиза.Парочка добралась до ЗАГСа раньше положенного времени. Поэтому, стоя на крыльце молодожены решили дать клятвы верности.- Я могу поклясться тебе, что всегда буду честной с собой и с тобой до конца нашей жизни, - - начала певица.- Могу поклясться в этом же. Я могу поклясться, что буду тебя поддерживать во всем. Могу поклясться, что эта девочка мной любима. Клянусь любить тебя вечно, - признается Петр.Регистрация Монеточки прошла тихо и без суеты. В ЗАГСе они расписались возле кабинета, а им поставили печати.Кстати, Лиза решила оставить свою фамилию – Гырдымова.- Мы за равноправие, - объяснила певица.