Защита отца Сергия вновь попыталась вызволить его из СИЗО

Адвокатам не удалось добиться освобождения бывшего схиигумена. Фото: Басманный суд Москвы

В Московской городском суде 5 апреля рассмотрели апелляцию адвокатов опального отца Сергия (Николая Романова). В конце февраля Басманный суд Москвы продлил бывшему настоятелю Среднеуральского женского монастыря срок пребывания в СИЗО еще на три месяца. Адвокаты Николая Романова с этим решением не согласились и подали апелляцию. Они добивались, чтобы на время следствия отца Сергия отправили под домашний арест.

- 5 апреля 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда города Москвы о продление срока содержания под стражей в отношении Николая Романова. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения, - рассказали "КП" Мосгорсуде.

Напомним, на бывшего схиигумена, отлученного от церкви заведено сразу три уголовных дела. Самое суровое обвинение против бывшего священнослужителя – склонение к суициду.

В конце декабря 2020 года в Среднеуральский женский монастырь нагрянул ОМОН. После штурма отца Сергия доставили на допрос, а после него этапировали в Москву.

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