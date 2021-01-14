Арестованному в Москве опальному отцу Сергию (Романову) разрешили находиться в СИЗО в рясе и клобуке. Об этом сообщила член столичной ОНК Ева Меркачева. Общественница отмечает, что для священнослужителей не предусмотрены особые условия содержания в изоляторе. На днях раскольник объявил голодовку, до этого Романов отказывался от еды из-за поста. За две недели он потерял семь килограммов и намерен продолжать протест пока не добьется смягчения меры пресечения.- Отлученный от церкви бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви вышел к нам в благостном состоянии. Вообще столичные СИЗО за последние годы видели нескольких священников, но все они за решеткой выглядели как обычные заключенные - переодевались в гражданскую одежду. Николай Романов остался в том же, в чем его задержали, - в рясе, в специальном головном уборе. Так что видеть человека в одежде священника за решеткой не в качестве окормителя заключенных, а в роли одного из них - довольно необычно, - рассказывает Ева Меркачева.Отец Сергий был задержан в Среднеуральском монастыре в ночь на 29 декабря. Ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса, в том числе и в склонении к суициду. По версии следствия, жертвами экс-схиигумена едва не стали десять монахинь. В защиту раскольника выступили его знаменитые послушники: Павел Дацюк и Мария Шукшина написали письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.В данный момент в изоляторе находится и пиарщик Сергия – Всеволод Могучев. Накануне его осудили за провокационный видеоролик на Youtube.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)