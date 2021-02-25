Отца Сергия оставили в СИЗО еще на три месяца

Отец Сергий пробудет в СИЗО еще как минимум два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 февраля в Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по вопросу о продлении срока содержания под стражей бывшего схиигумена Сергия – Николая Романова, которого ранее суд приговорил к заключению под стражей до 28 февраля 2021 года.

Судья продлила срок содержания под стражей Николаю Романову еще на три месяца - до конца мая 2021 года. Вопрос об избрании меры пресечения судья Пирогова рассматривала на протяжении 3,5 часов. Все это время у здания Басманного суда находилась группа поддержки бывшего схиигумена из числа его сторонников: всего около 30 человек.

8 февраля защита отца Сергия пыталась обжаловать приговор в Московском городском суде. Но там не сочли убедительными доводы адвоката.

Отец Сергий (Николай Романов) был задержан и отправлен в Москву в конце декабря 2020 года в результате штурма Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом.

В Москве на бывшего схиигумена завели сразу три уголовных дела, в том числе за подстрекательство к суициду. В СИЗО Николай Романов на непродолжительное время объявлял голодовку, которую называл постом. Оттуда через своих защитников отец Сергий стал передавать послания для публикаций, в которых он стал «разоблачать» деятельность Екатеринбургской епархии.

Напомним, что весной 2020 года после начала пандемии отец Сергий стал выкладывать в интернет проповеди, где отрицал существование коронавируса и призывал верующих продолжать посещать храмы.

Почти год Среднеуральский женский монастырь находится в центре внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также схиигумен обрушился с критикой на руководство Екатеринбургской епархии. После этому руководителю Среднеуральского женского монастыря Сергию запретили служить и проповедовать, в том числе через интернет. Однако он не принял эти наставления к сведению.

В начале июля 2020 года отца Сергия лишили священнического сана, а после – и монашеского. Осенью митрополия отлучила его от Русской православной церкви, после чего это решение утвердил патриарх Кирилл.

Отец Сергий, имея множество сторонников, в том числе среди влиятельных уральцев, не шел ни на какие компромиссы с официальной церковью. После ареста Николая Романова его сторонники продолжают оставаться в монастыре.

С начала 2021 года Екатеринбургская епархия через суды начала возвращать себе имущество монастыря.

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