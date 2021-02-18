Защита опального отца Сергия (Николая Романова) распространила обращение бывшего схиигумена к его сторонникам. В нем отец Сергий говорит, что ему якобы предлагали свободу в обмен на то, чтобы он отказался от своих убеждений. Напомним, в своих видеопроповедях бывший схиигумен, который позже был отлучен от церкви, довольно жестко высказывался о действующей власти и о патриархе Кирилле.- Общественная наблюдательная комиссия дважды предлагала мне предать наставления своего духовного отца Кирилла Павлова: взять все документы с целью, чтобы меня отправили на Афон, поминать Святейшего, митрополита Кирилла и митрополита Евгения, передать всех своих чад, благотворителей митрополиту Евгению и Патриарху за свободу, предать Христа и свои проповеди, - говорит бывший священнослужитель.Отец Сергий заявил, что не готов за счет предательства обрести свободу.Затем бывший священнослужитель обвинил нынешнюю настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) в том, что она пользуется различными реквизитами и ИНН (в своих проповедях отец Сергий много говорил о вреде «цифрового рабства»).- Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН, - говорил Кирилл Павлов. - Я лично брать не буду, - уточнил опальный отец Сергий.Также раскольник вспомнил о временах, когда основал монастырь на Ганиной Яме.- На Ганиной Яме под моим руководством пять лет монастырь не имел реквизитов. После моего смещения владыка Викентий принял все реквизиты на монастырь. При мне в монастыре было около 200 человек, а за последние пятнадцать лет численность монастыря не превышает 15-20 человек.В конце обращения отец Сергий подчеркивает, что был и продолжает оставаться вне политики. До этого адвокат Светлана Герасимова говорила, что недоброжелатели бывшего схиигумена пытаются представить его оппозиционером, но на самом деле это не так.- Аз, схиигумен Сергий, еще раз повторяю: молюсь за Россию многострадальную и всех призываю к покаянию, - закончил свое обращение бывший священнослужитель.Напомним, Николай Романов, несмотря на отлучение от церкви долгое время удерживал власть в Среднеуральском женском монастыре. В конце декабря прошлого года на опального отца Сергия завели три уголовных дела. Самое серьезное обвинение в адрес бывшего схиигумена – подстрекательство к суициду. Чтобы задержать раскольника силовикам пришлось пойти на штурм Среднеуральского женского монастыря.После этого отца Сергия этапировали в Москву. Сейчас он находится в столичном СИЗО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд передал монастырь отца Сергия Екатеринбургской епархии. У послушников опального священника не получилось доказать свои права на земли обители (подробнее)