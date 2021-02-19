Опальный отец Сергий (Николай Романов) уже почти два месяца находится в московском СИЗО. Но, несмотря на это, фигура бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря продолжает вызывать интерес.Напомним, Николай Романов отсидел за убийство и разбой и вышел в конце 90-х годов. Это не помешало ему принять монашеский постриг, а позже стать священнослужителем. В начале нулевых он принимал участие в строительстве храма на Ганиной Яме, а позже в основании Среднеуральского женского монастыря.Отец Сергий получил известность, благодаря своим обрядам изгнания бесов из детей, а позже, благодаря своим проповедям. В них он говорил о вреде «цифрового рабства», а также остро высказывался о государственном устройстве и руководстве РПЦ. Епархия долго смотрела на поведение отца Сергия сквозь пальцы. Митрополия лишь призывала опального священника покаяться, что схиигумен наотрез отказывался делать.Терпение епархии лопнуло летом 2020 года. Сначала отца Сергия лишили сана, а позже и вовсе отлучили от церкви. Правда, это не помешало раскольнику продолжить удерживать власть в Среднеуральском женском монастыре.В конце декабря 2020 года в обители началась операция силовиков. В монастырь нагрянул ОМОН и следователи СК. Кстати, штурм монастыря произошел спустя несколько недель после того, как на Среднем Урале сменился митрополит.После штурма отца Сергия этапировали в Москву. В СК рассказали, что на Николая Романова завели три уголовных дела, среди которых склонение к суициду.Раскольник регулярно отправляет послания через своих адвокатов, в которых высказывает обвинения против Екатеринбургской епархии, а метрополии приходится эти обвинения опровергать.«Комсомолка» сделала подборку обвинений, которые озвучивалась в последнее время. Как вам кажется, чьи аргументы более убедительны в этом «батле»?ЕПАРХИЯ ПОЛУЧАЛА МИЛЛИОНЫ ОТ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯМесяц назад адвокаты опального отца Сергия распространили его обращение. В нем Николай Романов говорил, что в свое время Екатеринбургская епархия получала от Среднеуральского женского монастыря миллионы рублей. Правда, назвать точную сумму всех траншей адвокат затруднился, заявив, что эти суммы «нужно подтверждать».- Мы можем говорить о достаточно крупных суммах, кроме того, передавали также продукты питания и пожертвования, - рассказывал адвокат Павел Бабиков.Вот как на эту претензию ответили в Екатеринбурской епархии:- Во-первых, само по себе перечисление денежных средств между структурами епархии является обычным. Во-вторых, адвокат «забыл» упомянуть, что все договоры о предоставлении коммунальных услуг (газо-, электроснабжение и прочие), заключены с епархией. То есть поступающие денежные средства направлялись на компенсацию затрат епархии по содержанию Среднеуральского монастыря.Также в епархии обратили внимание, что адвокат заявил о «невозможности каким-то образом доказывать и подтверждать эти сведения».ОТЕЦ СЕРГИЙ ПЛАТИЛ ВЗЯТКИ В МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ МОНАСТЫРЬ НЕ БЫЛ ОФОРМЛЕНБольшинство строений на территории Среднеуральского женского монастыря на протяжении всего времени его существования не были оформлены в собственность. Правда, по какой причине, отец Сергий толком не объяснил, зато рассказал, что сделал, для того, чтобы монастырь на Ганиной Яме и Среднеуаральский женский монастырь не имели ИНН.- На Ганиной Яме под моим руководством пять лет монастырь не имел реквизитов. После моего смещения владыка Викентий принял все реквизиты на монастырь. При мне в монастыре было около 200 человек; за последние пятнадцать лет численность монастыря не превышает 15-20 человек. Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла, - рассказал отец Сергий в одном из своих последних обращений из московского СИЗО.Вот как на эти обвинения ответили в Екатеринбургской епархии.- Факты передачи митрополиту Кириллу миллионов долларов - голословны и недоказуемы. Позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток – действительно выглядит странно.Кстати, в епархии объяснили, почему люди, руководившие обителью, не оформляли ее должным образом:- В своё время Среднеуральский монастырь не зарегестрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учёта и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов.МОНАСТЫРЬ ПОДАРИЛ БУДУЩЕМУ МИТРОПОЛИТУ ДОРОГУ ИНОМАРКУИз недавних обвинений в адрес Екатеринбургской епархии было и такое: отец Сергий через своего адвоката заявил, что в свое время Среднеуральский женский монастырь якобы подарил будущему митрополиту Евгению (Кульбергу) автомобиль Toyota Camry. Как и когда это произошло, представитель отца Сергия не пояснил, уточнил лишь, что машина была оформлена на одну из монахинь епархии.- Что до судьбы Toyota Camry, переданной епархии в 2017 году, упомянутым автомобилем владеет многодетная семья православного священника, отца 9 детей. Машина передана им в момент, когда семья оказалась в трудной жизненной ситуации.ОТЕЦ СЕРГИЙ ПОСТРОИЛ МОНАСТЫРЬ, ПОЭТОМУ ИМЕЕТ НА НЕГО БОЛЬШЕ ПРАВ, ЧЕМ ЕПАРХИЯЛетом 2020 года, когда от епархии начали поступать в отца Сергия требования покинуть обитель, отец Сергий сделал заявление. В нем он рассказал, что с свое время он сам построил монастырь, поэтому покидать его не собирается.- Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили его вместе с насельницей монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте… Но когда моих чад, монахинь, послушниц, которых с божьей милостью собирал 18 лет, захотели отдать под духовное руководство… духовнику Ново-Тихвинского монастыря… я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца.Тезисы о том, что отец Сергий являлся одним из главных строителей Среднеуральского монастыря и именно он договаривался с жертвователями по поводу финансирования, не раз звучали и во время суда, на котором епархия оформляла обитель в собственность.- Отмечаем, что жертвователи, строившие монастырь, в первую очередь строили монастырь Русской Православной Церкви, - отвечал на претензию руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.Стоит отметить, что епархия не отрицает, что в свое время отец Сергий внес существенный вклад в строительство Среднеуральского женского монастыря. Но в митрополии обращают внимание, что в те времена Николай Романов действовал не как частное лицо, а как клирик (хотя и заштатный) Екатеринбургской епархии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗащита опального отца Сергия заявила, что епархия получала от Среднеуральского монастыря миллионы рублей. По словам адвоката, обитель передала для нынешнего митрополита автомобиль Toyota Camry (подробнее)Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из бывших послушников монастыря, который побывал в дальних скитах (подробнее)Что скрывает отец Сергий в тайных скитах и как уральская деревня превращается в «империю» бывшего схиигумена. Журналистам «КП» удалось разыскать человека, который уже более 15 лет возит в леса послушниц и монахов (подробнее)