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Общество

В Екатеринбургской епархии ответили на обвинения отца Сергия во взятках

Бывших схимонах признался, что заплатил миллионы долларов за то, чтобы его монастырю не присваивали ИНН
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Отец Сергий выдал очередную порцию компромата на митрополию

Отец Сергий выдал очередную порцию компромата на митрополию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший отец Сергий (Николай Романов) под началом которого был отстроен Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, находясь в СИЗО №4 города Москвы, передал через своего адвоката очередную порцию обвинений в адрес Екатеринбургской епархии, представители которой отлучили его от церкви.

В частности отец Сергий рассказал, что для того, чтобы не получать ИНН для Среднеуральского монастыря, ему пришлось дать крупную взятку в «миллионы долларов» митрополиту Кириллу.

- На Ганиной Яме под моим руководством пять лет монастырь не имел реквизитов. После моего смещения владыка Викентий принял все реквизиты на монастырь. При мне в монастыре было около 200 человек; за последние пятнадцать лет численность монастыря не превышает 15-20 человек. Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла, - передал Николай Романов через своих помощников.

Осенью единоверцы отлучили отца Сергия от церкви

Осенью единоверцы отлучили отца Сергия от церкви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также бывший руководитель обители сообщил, что настоятельница монастыря игуменья Варвара Крыгина раньше говорила, что не будет принимать ИНН для монастыря, однако сейчас уже получила его.

Напомним, что конфликт с Екатеринбургской епархией у отца Сергия (Николая Романова) начался весной 2020 года. Схиигумен стал отрицать коронавирус, критиковать действия церковной и светской власти. Летом его лишили сана, а осенью – отлучили от Русской православной церкви.

Арестовали Романова в ночь на 29 декабря 2020 года, после чего отправили в Москве, и посадили в СИЗО, обвинив в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

В митрополии ответили на обвинения отца Сергия (Романова). Там заявили, что его заявления в очередной раз противоречивы, и не имеют отношения к реальности.

- Факты передачи митрополиту Кириллу миллионов долларов голословны и недоказуемы. Позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток – действительно выглядит странно, - заявили в митрополии.

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