Отец Сергий (Николай Романов) продолжает отбывать арест в СИЗО №4 города Москвы, где он пробудет как минимум до 28 февраля 2021 года. На днях Мосгорсуд отклонил апелляцию защитников бывшего схимонаха.В прошлом году за скандальные проповеди отцу Сергию сначала запретили выкладывать в интернет свои речи, затем решением церковного суда лишили сана, а осенью и вовсе отлучили от церкви. В конце декабря после штурма Серднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом отца Сергия арестовали.Несмотря на это, у бывшего схимонаха осталось большое число сторонников, которые продолжают поддерживать его и после отлучения от Русской православной церкви, и даже после ареста. Так, например, на днях со словами поддержки бывшему руководителю Среднеуральского женского монастыря выступили певица Вика Цыганова и ее супруг – композитор Вадим Цыганов.Известно, что во время проживания в обители у отца Сергия в келье появился большой гроб, в котором он завещал себя похоронить. На днях Сергий (Николай Романов) заявил, что этот гроб ему больше не нужен.- На встрече [с адвокатом] в СИЗО сказал передать гроб митрополиту Кириллу в связи с тем, что он (Николай Романов) отлучен от церкви и его нельзя отпевать, - рассказала адвокат отца Сергия Светлана Герасименко.Основной оппонент отца Сергия – теперь уже бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Именно во время его пребывания во главы епархии и разгорелся конфликт между обителью отца Сергия и митрополией. Теперь он занимает пост митрополита Казанского и Татарстанского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗадержание отца Сергия, спецназ оцепил монастырь: онлайн-трансляция. Корреспонденты «Комсомолки» передают с места основных событий в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)Патриарх Кирилл одобрил отлучение от церкви отца Сергия. Он утвердил решение суда Екатеринбургской епархии (подробнее)«В случае смерти его не будут отпевать»: отца Сергия отлучили от церкви. Такое решение принял церковный суд Екатеринбургской епархии (подробнее)