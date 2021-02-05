Екатеринбургская епархия озвучила схему возращения монастыря отца Сергия

Многочисленные сторонники Николая Романова продолжают удерживать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском Арбитраже в пятницу, 5 февраля, состоялось заседание по иску Екатеринбургской епархии, поданный к администрации Среднеуральска. Митрополия добивается, чтобы главное здание, которое входит в состав Среднеуральского женского монастыря, было оформлено на нее. Речь идет о храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

- В свое время Среднеуральский монастырь не зарегистрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учета и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов, - объяснили в Екатеринбургской епархии.

Если епархии добьется своего, то у нее появится один из главных козырей в борьбе с раскольниками, которые продолжают удерживать обитель.

Штурм монастыря происходил в конце декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала в ходе заседания начала выступать адвокат опального отца Сергия (Николая Романова), которая также представляет интересы монастыря, Светлана Герасимова.

- Этот объект является местом проживания многочисленных монахинь. Они должны быть привлечены на заседание в качестве третьих лиц, - настаивала адвокат.

Также Светлана Герасимова доказывала, что здание построил отец Сергий.

- Из чего следует, что построил именно Романов? - осведомилась судья.

- Это следует из материалов уголовного дела, где игуменья Варвара говорит, что строительство осуществлялось Сергием. Здание было воздвигнуто в период с 2001 по 2005 годы. У истца должны быть документы, которые бы доказывали, что именно они построили данный объект, - рассказала представитель отца Сергия.

Также Светлана Герасимова заявила, что на строительство обители отец Сергий потратил более одного миллиарда рублей, и если Екатеринбургская епархия собирается оформить территорию на себя, то обязана вернуть Николаю Романову эти деньги, как застройщику.

Но юрист, представляющий интересы Екатеринбургской епархии, заявил, что сумма, которую якобы Николай Романов потратил на строительство, ничем не подтверждена. И в соответствии с религиозными уставами все это имущество должно принадлежать РПЦ.

- Романов действовал не как самостоятельное лицо, а как клирик Екатеринбургской епархии. Деньги жертвовали ему не как физическому лицу, а как представителю епархии, входящей в состав РПЦ, - заявил представитель епархии.

- Среднеуральский женский монастырь никогда не входил в структуру Екатеринбургской епархии и был зарегистрирован в качестве религиозного лица только в феврале 2021 года, - парировала Светлана Герасимова.

Также представитель Николая Романова обратила внимание на то, что отец Сергий являлся не штатным, а заштатным клириком Екатеринбургской епархии. Это обстоятельство, по мнению адвоката, является очень существенным, и большинство требований, предъявляемым к священникам РПЦ, на отца Сергия не распространялись.

Адвокат бывшего схиигумена потребовала привлечь в заседание многочисленных монахинь, которые живут в церкви в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», так как процесс касается их напрямую. По ее словам, их около 40 человек. В итоге судья отложила заседание, чтобы рассмотреть это ходатайство. Следующее заседание состоится 10 февраля.

Напомним, опальный отец Сергий (Николай Романов), отлучен от церкви. В конце декабря прошлого года на него завели сразу три уголовных дела. Самое серьезное обвинение в адрес бывшего схиигумена – подстрекательство к суициду. Чтобы задержать бывшего раскольника силовикам пришлось пойти на штурм Среднеуральского женского монастыря.

После этого отца Сергия этапировали в Москву. Сейчас раскольник находится в столичном СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защита опального отца Сергия заявила, что епархия получала от Среднеуральского монастыря миллионы рублей. По словам адвоката, обитель передала для нынешнего митрополита автомобиль Toyota Camry (подробнее)

Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из бывших послушников монастыря, который побывал в дальних скитах (подробнее)

Что скрывает отец Сергий в тайных скитах и как уральская деревня превращается в «империю» бывшего схиигумена. Журналистам «КП» удалось разыскать человека, который уже более 15 лет возит в леса послушниц и монахов (подробнее)