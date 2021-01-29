Екатеринбургский митрополит рассказал о судьбе скитов опального отца Сергия

Видимая часть скитов находится в деревне Новоселова в Алапаевском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказался по поводу скитов опального отца Сергия, которые расположены в Алапаевском районе Свердловской области.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Алапаевской епархии, эти храмы хотя и находятся на их подведомственной территории, но подчиняются напрямую Среднеуральскому женскому монастырю.

Напомним, в этой обители долгое время удерживал власть опальный отец Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви. В конце декабря прошлого года на него завели сразу три уголовных дела. Самое серьезное обвинение в адрес бывшего схиигумена – подстрекательство к суициду. Чтобы задержать бывшего раскольника силовикам пришлось пойти на штурм Среднеуральского женского монастыря.

После этого отца Сергия этапировали в Москву. Сейчас раскольник находится в столичном СИЗО.

Помимо видимой части скитов, которые находятся в деревне Новоселово, существуют и так называемые дальние скиты. Как рассказали «КП» в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области, сейчас в них находятся около 70 человек. Детей среди них нет. Недавно в дальних скитах с проверкой побывала прокуратура.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в разговоре с «Комсомолкой» рассказал, что в курсе о существовании скитов.

- Если мы получим стабилизацию в головном монастыре, которым является Среднеуральский женский монастырь, то очевидно стабилизация и нормализация жизни произойдет и со всей остальной структурой. Но если этой нормализации не произойдет, то дисбаланс будет и в дальних и в других скитах, - рассказал глава митрополии - я очень надеюсь на проявление здравого смысла и благоразумия, свойственного христианам, монастырем и, как следствие, скитами.

Митрополит добавил, что пока на контакт с представителями скитов он не выходил. Пока глава метрополии ведет переговоры лишь с обитателями Среднеуральского женского монастыря.

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