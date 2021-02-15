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Звезды

«Уральским пельменям» удалось отсудить у Нетиевского 400 тысяч вместо 200 миллионов

Компания бывшего директора незаконно использовала товарный знак юмористов
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Компания бывшего директора незаконно использовала товарный знак юмористов.

Компания бывшего директора незаконно использовала товарный знак юмористов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезды «Уральских пельменей» уже несколько лет судятся со своими бывшим директором Сергеем Нетиевским. Юмористы делят деньги, которые экс-коллега заработал на их общих телепрограммах, а также спорят за использование товарного знака.

Накануне Арбитражный суд Москвы взыскал с компании «Идея Фикс Медиа», учредителем которой является Нетиевский, 400 тысяч рублей в пользу учредителей шоу «Уральские пельмени». Однако изначально юмористы требовали 200 миллионов рублей.

- Товарный знак «Уральских пельменей» был использован без разрешения правообладателя в программах, которые выходили в эфир на телеканале СТС. Естественно, что Нетиевский не выкупал эти права и не отчислял ничего команде, а сам зарабатывал на этом. 40 программ показывались на протяжении двух лет. В совокупности там было две сотни показов. Мы подали иск. За факт незаконного использования нормы закона предполагают широкие рамки от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Мы запросили максимальную сумму, понимая, что нам ее снизят. Но мы были не готовы, что нам снизят сумму до 10 тысяч за каждую программу, - объясняет Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей».

Юмористы вместе со своим директором с решением суда согласны, но только частично. Суд признал факт, что логотип «пельменей» использовался незаконно, но юмористов не устроил размер суммы. Эту часть и будут оспаривать «Уральские пельмени». По словам Евгения Орлова, такая маленькая компенсация развязывает руки другим нарушителям авторских прав.

- Эта компенсация явна несоразмерная и очень мала. Но также это создает опасность, что многие правонарушители, увидев столь несущественную компенсацию, будут позволять себе использовать чужие товарные знаки и совсем перестанут бояться судов, - отметил директор «Уральских пельменей». - Мы в очередной раз путем судебного спора выяснили, что Нетиевского выгнали из команды не зря.

Сам Сергей Нетиевский отметил, что речь идет о программах, которые создавались в период с 2012 по 2015 годы – еще до того, как товарный знак перешел во владение «Уральских пельменей». В концертах на телевидении использовался не товарный знак, а название выступающей команды.

Сергей Нетиевский. Фото: соцсети

Сергей Нетиевский. Фото: соцсети

- Высказывания в том, что я один извлекал прибыль – это неправда. Прибыль получала продакшн компания. "Пельмени" также получили колоссальное количество денег, как актеры и как авторы по согласованным договорам за все эти программы. Важный факт, что все эти старые 40 программ были сделаны с 2012 по 2015 годы. В то время товарный знак «Уральские пельмени» не существовал, в программах использовалось название коллектива – сложившейся команды КВН в прошлом, оно и использовалось на всех декорациях , в названии шоу, концертах. В апреле 2015 года мы передали архивные концерты на СТС, а только осенью того же года моя компания зарегистрировала товарный знак. Причем толком никак его не использовала. Через два года передала этот товарный знак «Уральским пельменям» за 1 рубль и с того времени они начали нападать на всех контрагентов, на все мои компании и партеров, с которыми я сотрудничал за якобы незаконное использование товарного знака. Веселое продолжение шоу в судах. Ждем мотивированное решение суда и будем смотреть, что дальше, - комментирует Сергей Нетиевский.

Напомним, Сергей Нетиевский ушел из шоу в 2016 году. Другие участники коллектива считали, что зарплата коллеги превышает их доходы и из-за этого уволили его. Но шоумен оспаривал это решение в суде, а следом была череда других разбирательств. В том числе за авторские права и товарный знак «Уральских пельменей».

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