2020-07-28T16:59:43+03:00
Звезды

«Уральские пельмени» снова выиграли суд у бывшего директора Нетиевского

Коллектив пытается отстоять свои права на шоу
Юлия СТАЛИНА
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Участники коллектива уже несколько лет судятся с бывшим директором.Участники коллектива уже несколько лет судятся с бывшим директором.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные разбирательства между участниками шоу «Уральские пельмени» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским тянутся уже несколько лет. Экс-коллеги делят авторские права и деньги. Сегодня, 28 июля, девятый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе Сергею Нетиевскому, который пытался повторно оспорить лицензионные контракты, принадлежащие команде «Уральские пельмени». Ранее Арбитражный суд Москвы уже признал законность этих договоров.

- Команда торговала своими правами, как актеры еще с 2016 года. Все эти сделки были одобрены продюсерами, но потом Нетиевский по какой-то причине передумал и решил их оспаривать. Проигрывает он по этому поводу уже четвертый процесс во всех инстанциях, - прокомментировал «Комсомольской правде» Евгений Орлов, нынешний директор «Уральских пельменей».

Напомним, Сергей Нетиевский ушел из шоу в 2016 году. Другие участники коллектива считали, что зарплата коллеги превышает их доходы и из-за этого уволили его. Но шоумен оспаривал это решение в суде, а следом была череда других разбирательств. В том числе за авторские права и товарный знак «Уральских пельменей».

16 июня Арбитражный суд Москвы встал на сторону всего коллектива и удовлетворил их иск. Согласно решению суда, теперь компании «Фест Хенд Медиа», которой владеет Нетиевский, запрещено использовать товарный знак «Уральские пельмени», но только в названии одного концерта - самого первого на канале СТС. Также во время разбирательств исковые требования были снижены до 300 тысяч рублей.

Ранее Сергей Нетиевский говорил, что конфликт начался из-за самого первого концерта, который вывел шоу «Уральские пельмени» на федеральное телевидение. В 2009 году уже известная команда КВН выступила на СТС с юбилейной программой и после этого стала регулярно появляться на телеканале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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